Cancún, Q. Roo. Un cuarteto de activistas que recopilaba evidencia sobre la tala de árboles y el uso de la madera en las obras del Tren Maya en el Tramo 5 Sur, fue retenido y amedrentado por personal de la empresa, que les impidió salir de la zona temporalmente.

Los hechos ocurrieron a la altura del sistema de cavernas Aktun T'uyul, en donde se construye un viaducto para elevar el ferrocarril y se tritura la madera del arbolado devastado, hasta transformarlo en aserrín.

El hidrólogo Guillermo D'Christy; el espeleobuzo, José Urbina; el activista, Talisman, de Cenotes Urbanos, y Valentina, una video documentalista marina, se encontraban en el lugar, registrando el avance de los trabajos, pero cuando intentaron salir, se los impidieron.

José Urbina, explorador de cuevas. Uno de los retenidos. Foto: Adriana Varillas. EL UNIVERSAL

Dos de ellos alcanzaron a salir en otro vehículo y dieron la voz de alerta sobre lo ocurrido, mientras D 'Christy y Urbina quedaron impedir el abandonar el lugar.

Después de un rato de dialogar y tratar de explicar su presencia en la zona, fueron liberados, no sin antes ser amedrentados, especificamente por una persona que, a diferencia del resto del personal, se tornó agresiva.

Al salir del lugar, Urbina relató lo sucedido a EL UNIVERSAL, resaltando que el encuentro con el personal del tramo entero —de Cancún a Tulum—generalmente ha sido cordial.

"Hoy fuimos específicamente de los árboles que no se iban a cortar y que están pudriéndose en el Tramo, y los están convirtiendo en aserrín. Tienen una máquina enorme.

"Nuestra intención nunca ha sido molestar a los trabajadores, porque entendemos que no son los responsables del proyecto. Les explicamos lo que hacemos y algunos lo entienden. Hoy, no fue tan facil. Llegó un grupo de personas a preguntarnos qué hacíamos y no les gustó", dijo.

Urbina detalló que mientras se daba el diálogo, llegó un personaje más violento a amenazarles.

"Yo les pedí que llamaran a la Profepa, que por favor lo hicieran; que llamaran a las autoridades. Ojalá venga Profepa, ojalá venga Semarnat, se baje 'Mara' y el presidente al Tramo, porque lo que siempre hemos querido es que vean lo que está pasando.

"No hicieron eso. Esta persona violenta se fue. Hablando con los encargados de seguridad y gente de la constructora logramos salir sin más contratiempo. Yo entiendo que ellos están haciendo su trabajo, lo respeto, pero ellos tienen que entender que estamos defendiendo nuestro hogar", subrayó.

La defensa de cenotes, cuevas y cavernas

El buzo de cuevas explicó que esa defensa no es nueva y data de años atrás.

Como ejemplo, manifestó que mientras ellos documentaban en el trazo del Tren, 45 voluntarios de los grupos "Cenotes Urbanos", "EcoCaribe" y "Ecobahia", realizaron la limpieza de un importante cenote llamado "Los Aluxes", en Puerto Aventuras.

Durante poco más de dos horas, recogieron de la cueva seis llantas, dos kilos de plástico, sillas de plástico, PET, botellas de vidrio, 7 tubos de PVC, 4 lámparas, 3 kilogramos de aluminio, 340 kilogramos de basura en general, haciendo un total de 626 kilos de desperdicios, que incluyeron hasta tazas de baño.

La cueva "Aluxes" fue explorada por una expedición liderada por Peter Sprouse y es de grandes dimensiones, explicó por separado el biólogo, Roberto Rojo, fundador de Cenotes Urbanos, dedicado a la divulgación de la Ciencia y la exploración y redignificación de las cuevas, cenotes y cavernas.

"Fue una actividad increíble. Nosotros varias veces al mes hacemos limpieza de cuevas y hace mucho tiempo que ya no le llamamos limpieza, sino redignificación, porque no se trata de ir y sacar la basura y ya.

"Tratamos de devolverle la dignidad a estos espacios que han estado durante miles de años de una forma... y de pronto los convertimos en basureros y drenajes, entonces eso no está bien", expresó.

