Regidor de Angostura encerró con llave y amenazó a secretaria; Fiscalía de Sinaloa recibe denuncias 

Culiacán, Sin.- La Fiscalía General del Estado tiene recibidas denuncias contra el regidor del municipio de Angostura, Octavio Castro Flores, por hostigamiento laboral, abuso de autoridad y privación de la libertad en perjuicio de dos secretarias Marbella “N” y Dulce “N”, las cuales continúan con sus actividades laborales en la comuna.



Según las denuncias interpuesta, Marbella “N”, secretaria de las oficinas de los miembros del cabildo de dicha demarcación territorial expuso que en marzo pasado, el regidor del Movimiento de Regeneración Nacional la encerró con llave y la amenazó.



Su compañera de labores, Dulce “N”, adscrita al área del Secretario del ayuntamiento expuso que en forma pública dicho regidor, la insulta y grita son motivo aparente, por lo que determinó presentar la denuncia respectiva, la cual no avanza en la Fiscalía General del estado.



Miguel Angel Angulo Acosta, presidente municipal de Angostura lamentó la situación que se presenta entre dos secretarias y un miembro del cabildo, situación que se conoció hasta que fueron presentadas las denuncias ante la Fiscalía General del Estado.





Señaló que no va a intervenir en este asunto, en tanto no resuelva la autoridad judicial, puesto que las secretarias que se sienten lastimadas por el trato que aducen haber recibido por uno de los regidores, nunca fue hecho del conocimiento al órgano de Control Interno.



Dio a conocer que las dos secretarias continúan con sus actividades laborales normales y se mantienen al margen de este conflicto, por lo que no ha tenido ningún acercamiento con el regidor, Octavio Castro Flores para conocer su versión de las imputaciones que le hacen.

rdmd