Durango.- El diputado federal priísta Rubén Moreira Valdez, reconoció el esfuerzo que realiza el gobernador de Durango Esteban Villegas Villarreal para que las empresas, nacionales y extranjeras, se establezcan en la Tierra del Centauro del Norte y generan empleos productivos y bien remunerados.

Dijo que le gusta poner de ejemplo a Durango, por la promoción intensa que hace el gobernador Villegas Villarreal para atraer empresas."El resultado es impresionante", aseveró.

Además, el legislador priísta y ex gobernador de Coahuila explicó que la labor no es fácil, porque Durango no es un estado fronterizo y tampoco tiene mar; sin embargo, ese impulso ha dado excelentes resultados.

Prueba de ello, son las empresas que han llegado; es impresionante esa combinación que se realiza con empresas chinas y las estadounidenses.

"LLevar empleo a Durango es un gran esfuerzo, porque la gran competencia que tiene: en el norte a Chihuahua y a un lado a Nuevo León y Coahuila. De ahí mi reconocimiento al gobernador Esteban Villegas Villarreal", especificó.