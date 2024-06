Oaxaca de Juárez.— Raymundo Chagoya Villanueva, presidente municipal electo de Oaxaca de Juárez, aseguró que la impugnación de la elección interpuesta por el actual edil Francisco Martínez Neri (Morena) no contiene “nada novedoso” que ponga en riesgo su triunfo de la pasada jornada electoral.

En entrevista con EL UNIVERSAL, sostuvo que a Martínez Neri no le asiste la razón y que únicamente se tratan de ocurrencias para no reconocer la derrota. Ante ello, recalcó que la impugnación de las elecciones de la capital del estado realmente no representa algo por lo que la ciudadanía deba de preocuparse.

“Creemos que son únicamente temas que han reiterado y que, por supuesto pareciera que, tras darse cuenta de su derrota, pues se les ocurren cosas que por supuesto no tienen ningún sentido”, declaró.

El edil electo expresó que el 2 de junio fue una jornada ejemplar con una alta participación de vecinos y vecinas que los puso contentos, porque realmente fue “una fiesta democrática”.

Además, recordó que el morenista y su equipo de campaña solicitaron el recuento voto por voto, lo cual prácticamente se hizo en 80% de las casillas electorales. Esto, dijo, incluso los benefició porque amplió su ventaja 20% y con una diferencia final de alrededor de tres mil sufragios.

“Fue muy bueno porque justamente en presencia de los demás partidos y de los representantes de los candidatos se vuelven a contar los paquetes. Con este conteo se hace otra acta nueva que sustituye al acta de la casilla, pero es algo muy virtuoso porque es totalmente transparente. El Instituto Municipal realiza este conteo y aparte, quedan ya realmente todas las partes muy convencidas de cómo fue la votación”.

En el reconteo de los votos, que se realizó frente a todos los representantes de los partidos políticos, se descubrieron 400 votos adicionales a favor de Ray Chagoya.

Solo 30% de los representantes estuvo presente en las casillas, lo que demuestra que fue imposible cometer irregularidades (mano negra).

Raymundo Chagoya descartó que su triunfo electoral implique una ruptura entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena en Oaxaca de Juárez; afirmó que es un defensor de este proyecto y que llevará la Cuarta Transformación a su gobierno más allá de los colores partidistas, a través de un “gobierno de territorio, no de escritorio”.

Tras dos semanas de la jornada electoral y a medio año de que asuma su cargo como presidente municipal de Oaxaca de Juárez, dijo que será respetuoso de estos seis meses que restan a la actual administración encabezada por el morenista Martínez Neri, con el fin de que éste termine su gestión y los proyectos contenidos en su plan municipal de desarrollo.

“Porque pues seis meses es una sexta parte de seguro que es muy importante entonces ahorita nuestra visión, por supuesto nuestra postura no es empezar a hacer una sustitución de gobierno, no, realmente queremos que ellos terminen este proyecto que tienen”.

No obstante, reconoció que hay al menos dos problemas que preocupan actualmente a los habitantes de la ciudad de Oaxaca: el abasto de agua potable que se ha acentuado durante la temporada de estiaje, y la seguridad pública, que es una preocupación permanente. Adicionalmente, otros problemas como los servicios municipales, la falta de obra pública y la basura.

El presidente municipal electo, Chagoya Villanueva, manifestó que los habitantes de la capital del estado pueden tener la certeza de que a partir del 1 de enero de 2025 trabajarán fuerte con un gobierno de territorio y con prioridad para los vecinos de la ciudad de Oaxaca.

“Seremos los impulsores de hacer el mejor equipo, el equipo más eficiente, que dé más resultados de la mano con el gobierno del estado y el gobierno federal, eso es lo que Oaxaca se merece, porque ahorita estamos en una falta de atención, que lo hemos palpado, que lo conocemos, nos piden justamente ser atendidos y lo que se busca es que ellos tengan esta respuesta por parte nuestra, al tener la confianza de ellos en las urnas”, enfatizó.