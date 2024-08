Santa Ana, Sonora.- Este día, nuevamente amanecieron bajo fuego los habitantes de El Claro, el primer ejido que se fundó en todo México. Algunos pobladores ya se fueron, pero hay familias que les gana el arraigo.

Con la fe puesta en Dios esperan que ya acabe esa guerra. Que gane una de las bandas criminales en pugna y los respete.

Ante los fuertes enfrentamientos de células delictivas, hoy viernes 16 de agosto, el terror y la angustia se apoderó de los habitantes de "La Carleña" y el Ejido "El Claro", comunidades que están a sólo 7 kilómetros de distancia.

"Los que seguimos aquí en El Claro... no es que seamos muy valientes o que no tengamos miedo, o que pensemos que nuestra piel no puede ser perforada por una bala de esos calibres, no es eso", expresó un reconocido ciudadano víctima de esa imparable violencia.

Quedarse entre balas o irse y empezar de nuevo, la disyuntiva de los habitantes de El Claro, Sonora. Foto: Especial

"Los que seguimos aquí estamos muy enraizados en esta tierra bendita, la queremos demasiado y se nos hace imposible tener que dejar lo que con tanto esfuerzo hemos construido, no somos la gente sin miedo, pero queremos mucho a esta tierra".

El habitante comentó que el alcalde lo quiso ayudar. "Hace unos días mi amigo Francisco Avechuco nos ofreció hospedaje en la casa desocupada de sus hijos".

También otro amigo les quiso prestar una casa para que se salieran de ese lugar. "El día señalado para abandonar nuestra granja noté a mi esposa muy seria, y le pregunté:

—¿Como la vez, nos vamos o nos quedamos?.

—Pues no sé, no quisiera irme. Me respondió indecisa.

Pues yo tampoco, le dije.

—¿Cómo vamos a abandonar esto?.

—Ingasu!!!, nos vamos a quedar y que pase lo que tenga que pasar.

"Y aquí seguimos, con miedo y con todo, en ocasiones con el impulso de salir de aquí y abandonarlo todo, pero no, aquí seguiremos deteniéndole la trompa al cochi hasta que ya no podamos más, esperando que el bando que gane esta guerra respete a nuestra gente y nos dejen seguir trabajando a gusto, ellos en lo suyo y nosotros en lo nuestro".

"Del gobierno no esperamos mucho, no se le ven muchas ganas de proteger a nuestro pueblo, la gente de El Claro, Sonora. Que Dios bendiga al Claro y su gente", expresó.

Enfrentamientos, drones con explosivos, inmuebles y autos incendiados

Desde finales del 2023, este ejido del municipio de Santa Ana, ha sido víctima de fuegos cruzados entre grupos delictivos, donde además de dañar la infraestructura, ha cobrado vidas y se ha llevado la tranquilidad de todos los habitantes.

“Ya no podemos salir al rancho, ni hacer el que hacer, nos da miedo mandar a los chamacos a la escuela, ayer todavía era de día cuando pasaron los drones con granadas y hoy ya tronaron dos”, expresó un ejidatario el pasado 25 de junio.

Hace unos días, el 12 de agosto se registró un fuerte enfrentamiento entre grupos criminales, autoridades reportaron dos personas heridas y el incendio de un expendio.

Enfrentamientos, drones con explosivos, inmuebles y autos incendiados en Sonora. Foto: Archivo

Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó sobre la aprehensión de dos sujetos identificados como Luis Francisco "N" y Javier "N", ambos originarios de Sinaloa.

Los detenidos fueron atendidos en un centro de salud, para después ser interrogados por la autoridad para establecer su posible participación en los hechos.

Como resultado de la intervención por parte de la autoridad, se aseguraron un arma larga AK-47 y un arma corta tipo pistola marca Glock, así como equipo táctico y un vehículo que resultó incendiado en el enfrentamiento.

Aseguran vehículos y arsenal en El Claro

Tras los hechos violentos ocurridos este viernes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que en coordinación con el Ejército Mexicano intervinieron en la zona de terracería de El Claro donde se aseguraron vehículos y casquillos, sin que se registraran personas lesionadas.

En la región continúa la presencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno para inhibir el delito y atender cualquier situación de emergencia en la zona.

La Secretaría de Seguridad Pública invitó a la ciudadanía para denunciar de forma anónima al 089 y reportar las emergencias al 9-1-1.









