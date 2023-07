El australiano Timothy Lyndsay Shaddock que naufragó alrededor de 3 meses en compañía de Bella, una perrita que adoptó en territorio mexicano, fue rescatado y luego de causar gran expectación por la hazaña de sobrevivir ante todo pronóstico, dijo cuál será el destino de su fiel compañera.

El naufragio de Timothy Shaddock y Bella

Shaddock de 54 años y su perra Bella partieron a bordo de un catamarán en abril pasado desde La Paz, en Baja California, para realizar un viaje de unos 6 mil km hacia la Polinesia Francesa.

Pero su embarcación, llamada Aloha Toa, se averió tras una fuerte tormenta en el Pacífico Oriental que los dejó a la deriva por más de dos meses.

Shaddock, de 54 años, llegó el martes al puerto de Manzanillo tras ser rescatado por un barco atunero. Estaba sonriente y de buen humor. Su larga barba rubia y su delgadez eran la viva imagen de un náufrago.

“Intenté buscar la felicidad dentro de mí y encontré mucho de eso estado solo en el mar”, explicó. Y aunque reconoció que “hubo muchos, muchos, muchos días malos”, de los que no pudo hablar cuando la prensa le preguntó, también aseguró que hubo “muchos días buenos”, como cuando se zambullía en el mar o sentía que su perrita Bella le animaba a seguir adelante.

Aunque dijo que había zarpado con muchas provisiones, él y Bella acabaron sobreviviendo a base de pescado crudo. La lluvia garantizó algo de agua.

Foto: Grupomar

Lee también: Náufrago Timothy Lyndsay Shaddock no pensó que fuera a sobrevivir

El rescate

El helicóptero del barco atunero María Delia fue la primera señal de humanos que había visto en tres meses, comentó. Estaban a unos mil 930 kilómetros de la costa. El piloto le aventó una bebida al náufrago y luego se fue, para regresar más tarde con una lancha rápida del María Delia. “Me hizo sentir que iba a vivir”.

Grupomar, la empresa que opera el barco atunero, señaló en un comunicado que Shaddock y su perrita se encontraban en una situación “precaria” cuando fueron encontrados, sin provisiones ni refugio, y que la tripulación del buque pesquero les brindó atención médica, alimentos y líquidos.

Foto: Lorenzo Hernández Pérez

Lee también: Tim Shaddock, náufrago rescatado en el Pacífico, ya había desafiado a la muerte antes

¿Qué pasará con Bella, la perrita que acompañó en naufragio a Shaddock?

Shaddock dijo que el buque atunero se volvió “su tierra” y los marineros su familia.

Bella fue un éxito inmediato entre la tripulación. El australiano se la encontró en México y trató de buscarle casa en tres ocasiones pero no lo consiguió. “No me dejaba.... Ella siempre me seguía al agua. Ella es más valiente que yo, de eso estoy seguro”.

Quizás por esa razón, el martes, Bella no abandonó el barco hasta que Shaddock ya se había ido. El australiano había elegido a Genaro Rosales, un miembro de la tripulación oriundo de Mazatlán, para que la adoptara bajo la condición de que cuidara bien de ella.

"Bella", perrita que acompañaba a náufrago rescatado, es mexicana

Lee también: Regulan estancia migratoria a náufrago australiano que fue rescatado; quiere regresar con su familia

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

rdmd

Con información de AP y AFP