Cuernavaca, Mor.- Karla Herrera Alonso, próxima secretaria de Educación de Morelos, aseguró que la próxima administración estatal, que entrará en funciones el 1 de octubre, buscará eliminar los exámenes de admisión a nivel preparatoria en la entidad.

“Estaremos previendo la parte de la línea federal y por supuesto para eso es el diagnóstico que vamos a realizar, para establecer la toma de decisiones”, afirmó.

La exdirectora estatal del Colegio de Bachilleres consideró que en algunas ocasiones la mejora de la educación no es con la creación de más escuelas primarias y preparatorias, sino que en lo general se deben atener las condiciones para que lleguen los jóvenes, por ejemplo, hace más accesible el transporte público para ellos, ofrecer algún tipo de desayuno.

Lee también "Dejo finanzas sanas en Cuernavaca y el gobierno estatal": Cuauhtémoc Blanco

“Esas son las condiciones paralelas que puede ayudar a un joven, a un niño a llegar también a tener sus estudios. Entonces es sistémico, holístico y esa es la forma en la cual vamos a incrementar el nivel educativo”, subrayó.

Herrera Alonso afirmó que el mayor reto del nuevo gobierno es lograr la mejor administración en materia educativa, y entre sus metas se encuentra el aprovechamiento educativo de los jóvenes, atender la parte psicosocial.

“Me estoy refiriendo a que los jóvenes presentan situaciones de depresión, de ansiedad. Creo que eso es lo que no los impulsa para ayudarse a ellos mismos y creer en ellos. Tenemos que estar a nivel. Yo he visto cuando nos pone la competitividad a nivel nacional, tenemos que estar ello y no ser eliminados”, dijo.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr