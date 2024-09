Cotija.— Integrantes del Cabildo de Cotija reconocieron que el alcalde panista Juan Pablo Aguilar Barragán abandonó el cargo, pues no está al frente del ayuntamiento desde el día siguiente que tomó posesión, el 1 de septiembre.

Personas cercanas, incluso, señalaron que Aguilar Barragán se fue a Estados Unidos.

El secretario de Gobierno en el estado, Carlos Torres Piña, confirmó que la ausencia del presidente municipal no se trata de una desaparición o de un secuestro, como se especuló en medios locales.

Consultados al respecto, integrantes del cabildo de ese municipio, ubicado en los límites de Michoacán y Jalisco, sostuvieron que Aguilar Barragán rindió protesta el pasado 1 de septiembre y ya no se presentó más.

“Sólo vino ese día y abandonó sus responsabilidades, nos abandonó sin informar al cabildo y ahora estamos en el limbo como gobierno municipal”, enfatizó una fuente que pidió anonimato por seguridad.

Sostuvo que el alcalde huyó a Estados Unidos “porque no tuvo el valor de entrarle al toro y, en cuanto vio que las cosas estaban difíciles aquí en el municipio, prefirió irse”.

Entrevistado por EL UNIVERSAL, Torres Piña explicó que, en Cotija, las autoridades tomaron posesión —como marca la ley— el pasado 1 de septiembre, “pero a partir de ese entonces no ha habido atención ni participación de la autoridad municipal, y en este caso del alcalde, que hemos querido localizarlo para reuniones y actividades que conlleva el gobierno del estado y no hemos tenido respuesta”.

El secretario de Gobierno confirmó que Juan Pablo Aguilar está fuera del municipio, que no ha asumido su responsabilidad y que se encuentra ausente de sus funciones.

“Esto nos lleva a una necesidad de que se corra el término de 30 días, a partir del 1 de septiembre, para nosotros poderle notificar al Congreso del estado sobre la ausencia de la autoridad, (...) del alcalde de Cotija, y [que] el Poder Legislativo pueda generar las condiciones y nombrar un concejo ciudadano”.

Ello, explicó, para que se atiendan la gobernabilidad, las necesidades y servicios del municipio, en beneficio de la población, desde la responsabilidad de un ayuntamiento.

“El alcalde el 1 de septiembre rinde protesta, se integra al cabildo y desde entonces no ha habido sesiones (...), tampoco nos han informado la atención de los funcionarios municipales, que no se han establecido. Debieron haber sesionado para nombrar tesorero, (...) secretario, contralor... y tampoco tenemos registro de estas designaciones; hay nombramientos que autoriza el cabildo”.

Torres Piña reiteró que, en ese sentido, es importante dejar correr los 30 días para que —con base en lo que marca la Ley Orgánica Municipal y la del Congreso del estado— se lleve a cabo el proceso que conlleva la designación de un concejo ciudadano.

Aclaró que se tiene que tomar en cuenta al partido del que emana el edil para construir una propuesta y hacer la designación desde el Poder Legislativo.

Carlos Torres afirmó que, como gobierno de la entidad, no tienen hasta este momento algún aviso o denuncias de amenazas en contra del presidente municipal.

“No tenemos ninguna denuncia, no hemos podido hablar con él, yo lo he buscado personalmente desde hace semana y media”.

Aclaró que el presidente municipal no está secuestrado, como han corrido algunas versiones: “No está secuestrado. Simplemente no ha participado en las responsabilidades que le corresponden y lo que tenemos de información es que no está en el municipio”.

“El PAN miente”

La lideresa estatal de Acción Nacional, María del Refugio Cabrera Hermosillo, aseguró que su alcalde, Juan Pablo Aguilar Barragán, sí está en Cotija y se encuentra trabajando desde su despacho.

“El presidente [municipal] está trabajando en el ayuntamiento, no ha dejado de trabajar. Está en el municipio, a mí no me ha manifestado nada al respecto, al contrario, dice que está al pendiente. Yo le preguntaba que si hay algún tipo de amenaza y me dice que no”, declaró la lideresa panista.

Militantes, integrantes del cabildo y familiares de Aguilar Barragán dijeron que esa es una manera fácil para el banquiazul de deslindarse del problema.

“Sólo que sea un fantasma el que venga, porque no hemos visto por ningún lado a Juan Pablo [Aguilar Barragán] y todos aquí en el pueblo, sabemos que se fue para Estados Unidos”, reiteró la fuente consultada del cabildo cotijense.

Familiares del presidente municipal también reconocieron que huyó del país, sin que sepan si regresará pronto.