Presenta Domínguez Servién quinto informe de gobierno

Querétaro.— Los días de la pandemia han sido los más difíciles en la vida política y personal del gobernador Francisco Domínguez Servién, quien ayer rindió su quinto informe de actividades.

El mandatario acudió a la Legislatura del estado, donde pidió un minuto de silencio en honor a las más de mil personas que han perdido la vida en los seis meses de la emergencia sanitaria por Covid-19; en su mensaje prevaleció el tema de la pandemia, que afectó la vida pública, social y económica del estado.

“Ha sido un año extremadamente doloroso; un año de sufrimiento, de enfermedad, de luto, de limitaciones económicas para las familias y las empresas (...) no, no ha sido fácil para nadie. Este ha sido, sin duda, el más complejo desafío de mi vida, donde cada decisión implicaba ya no sólo darles a las familias bienestar, sino también proteger su salud, el ingreso de los hogares y preservar su sustento”, expresó.

El gobernador reconoció la responsabilidad de las y los queretanos, pese al escenario doloroso. Además, informó las acciones que se tomaron para enfrentar la emergencia, como la reconversión hospitalaria, que implicó dejar como espacio exclusivo para la atención de Covid el antiguo Hospital General de Querétaro, y la habilitación de espacios como el Querétaro Centro de Congresos y el anexo del nuevo Hospital.

Hizo especial reconocimiento al personal de salud, a quien anunció que entregará un bono que va de los 10 mil a los 20 mil pesos, para agradecer su trabajo “en la primera línea de combate”, al dar servicio a los hombres y mujeres que han presentado cuadros graves de la enfermedad.

“Demostraron que la eficiencia es igual de importante que la honradez, que el compromiso y la pasión son el mejor sello de esta administración, muchas gracias (...) Reconozco la devoción, el heroísmo de las y los trabajadores de la salud, que sacrificaron todo para salvar la de los demás”.

Con recursos propios

Francisco Domínguez destacó que la inversión que se ha aplicado para enfrentar esta emergencia sanitaria como la entrega de apoyos alimentarios, transporte gratuito para el personal de salud, bonos a las y los trabajadores de hospitales o programas de reactivación económica han sido con recursos estatales.

Expresó que la honradez y eficiencia es más importante que la austeridad e insistió en la necesidad de aplicar recursos públicos para lograr la reactivación económica del país y la generación de empleos.

En este sentido, el mandatario también dijo que en el caso de Querétaro, se ha trabajado por mantener las condiciones económicas de las familias, como es el caso del programa de reactivación económica, que inició en julio y para el que se destinaron 750 millones de pesos.

En su mensaje reiteró el llamado a la reconciliación nacional y cerró afirmando que “sí hay de otra, unidos, exclamemos fuerte ¡se puede estar mejor!”.