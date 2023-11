Mérida, Yucatán.- El Sindicato Progresista del Poder Judicial realizó un paro de labores en los juzgados civiles, mercantiles y familiares, ubicados en el centro de Mérida, para exigir mejores condiciones salariales.

Esta protesta también se llevó a cabo en los municipios de Ticul, Tizimín, en el juzgado sexto de oralidad familiar, ubicado en la Fiscalía General del Estado, Archivo General y juzgados penales y juzgados civiles de diversos municipios.

La primera concentración fue en el juzgado de la calle 35, el motivo principal de la protesta fue la demanda de un aumento salarial del 10 al 20 por ciento para los trabajadores, alegando desigualdades en los sueldos de los empleados de bajo y medio nivel.

La líder del sindicato, Luisa Inés Martín Puc, expresó su preocupación por la disparidad salarial y argumentó la necesidad de mejoras sustanciales para los trabajadores de bajo y medio nivel. Foto: Especial.

Luisa Inés Martín Puc, líder del sindicato, expresó su preocupación por la disparidad salarial y argumentó la necesidad de mejoras sustanciales para los trabajadores mencionados.

"A pesar de estas solicitudes, la presidencia del Poder Judicial solo concedió un aumento del 5 por ciento para el año 2024, lo que no nos parece justo", afirmó.

La dirigente explicó que a pesar de que "nos dijeron que sería una reforma de vanguardia y que mejoraría el Poder Judicial, la realidad es que las cargas de trabajo aumentaron, no se crearon los nuevos juzgados que prometieron, sufrimos acoso y hostigamiento laboral, siguen los despidos y los maltratos, no nos pagan horas extras y no tenemos un aumento salarial digno”, abundó.

Advirtió que de no encontrar una solución satisfactoria, la protesta se replicará en el Congreso de Yucatán en los próximos días.

"Lo siguiente es ir al Congreso para que los diputados y diputadas tengan conocimiento de las demandas de los trabajadores, así como las pésimas condiciones laborales en las que se trabaja y los excesos de carga de trabajo que no quieren ser retribuidos", concluyó.

