Cuernavaca, Mor. Desde el Congreso de Morelos, legisladores y representantes de organizaciones de personas con discapacidad salieron en defensa de la Ley para la inclusión al desarrollo de las personas con discapacidad, aprobada en julio de este año, pero controvertida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque no reconoce como personas con discapacidad a quienes participaron en los foros de consulta pública para la creación de dicha ley.

En la entrega del Premio estatal para personas con discapacidad “Gabriela Raquel Brimmer Dlugacz” edición 2023, Norma Banda Pedraza habló en representación de la comunidad con discapacidad en Morelos y pidió a la Suprema Corte de Justicia considerar la opinión y argumentos de los colectivos en defensa de la nueva ley de discapacidad que sigue vigente.

“Que no se cause un retroceso de derechos ni perjudique nuestro derecho a la igualdad y no discriminación; debe ponderar su resolución en sentido vanguardista y proteccionista, no hacia la CNDH, sino a favor de los derechos de por lo menos 370 mil morelenses con alguna discapacidad”, dijo desde la tribuna en una sesión solemne a la que acudieron únicamente 10 de los 20 legisladores.

Lee también Hallan cinco jóvenes ejecutados a espaldas de la Universidad de Guanajuato, en Celaya

Banda Pedraza defendió los foros de consultas públicas con personas con discapacidad en diversos municipios para respaldar la Ley en la materia, la cual fue aprobada por mayoría de los diputados en el Congreso y publicada en julio de este año, sin embargo, subrayó, la CNDH la pone en riesgo de ser invalidada por un “exceso en sus facultades y por una interposición irresponsable de una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN”.

La directora de atención a personas con discapacidad en el municipio de Tlayacapan, sostuvo que la CNDH jamás se percató ni investigó que efectivamente en Morelos las propias personas con discapacidad opinaron y decidieron, por primera vez en la historia de Morelos, los derechos necesarios y el organismo que debe regir las políticas públicas en materia de discapacidad.

En este caso, explicó, se trata de un instituto largamente esperado en Morelos y con presupuesto propio para la verdadera inclusión de todos los morelenses con discapacidad.

Lee también Luis Enrique Orozco deja la gubernatura interina de Nuevo León para que Samuel García asuma sus funciones

Banda Pedroza informó que las personas con discapacidad de varios municipios enviaron una carta a la SCJN para exigir la consideración de sus argumentos en la resolución de la controversia.

Por su parte, el diputado Alberto Sánchez Ortega, presidente de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas en el Congreso, deploró que CNDH “no haya tomado en cuenta ni protegido los derechos” de las personas con discapacidad, al interponer una controversia constitucional.

En su oportunidad, el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Erik Sánchez Zavala, destacó que, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, en México el 4.9% de la población presenta algún tipo de discapacidad, y a nivel mundial el 15% la presenta. “Estas cifras nos obligan, como sociedad y como gobierno, a revisar cómo estamos contribuyendo a establecer políticas públicas y a desarrollar una conciencia social sobre el bienestar de este importante grupo de la población”, enfatizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/rmlgv