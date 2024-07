Ciudad Juárez.— Como cada 29 de julio, la señora Norma Laguna salió a las calles de esta ciudad para conmemorar el cumpleaños de su hija Idaly Jauche Laguna, quien fue desaparecida, víctima de trata y asesinada. Sus restos fueron localizados en el Arroyo del Navajo en 2012.

Lo que debería de ser un día de alegría y festejos, se convirtió para ella y las integrantes de organizaciones que la acompañan en una fecha para alzar la voz por las desaparecidas y víctimas de feminicidio en la frontera.

En esta ocasión, Norma decidió acudir al hotel Verde, ubicado en la colonia Bellavista, muy cerca de la zona Centro. El lugar está en desuso, ya que se tiene el dato de que al menos 28 jóvenes fueron retenidas ahí como víctimas de trata entre 2008 y 2010 en Ciudad Juárez, entre ellas Idaly.

En las paredes del hotel, Norma, junto a otras madres de mujeres desaparecidas y asesinadas, acompañadas de la Red Mesa de Mujeres, pintaron cruces rosas con los nombres de algunas de las jóvenes que estuvieron retenidas.

“En este lugar es donde se tuvo a la fuerza a víctimas de trata, por lo menos 28 jovencitas que desaparecieron en la zona Centro entre 2008 y 2010. Luego fueron asesinadas en Arroyo del Navajo. La PGR aseguró el edificio el 30 de noviembre del 2011”, señala una de las cartulinas que dejaron las madres que acudieron a la manifestación.

“Aquí estuvo mi hija y hoy honro su nombre y el de todas las víctimas”, se lee en otro cartelón colocado en las paredes del hotel.

Algunos de los nombres que se leen en las cruces son: María Guadalupe Pérez Montes, Brenda Berenice Castillo García, Mónica Liliana Delgado Castillo, Idaly Jauche, Luz Angélica Mena, entre otros.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Norma Laguna aseguró que esta acción la realiza porque busca que ninguna madre más sufra lo que es perder una hija.

“Idaly estaría cumpliendo 34 años. Lo que me motiva a seguir haciendo esto es el amor a mi hija, porque yo quiero que sepan que ella tenía una vida. Ella nació, creció, vivió, tenía sueños, anhelos, pero lamentablemente no la dejaron. Hubo personas que decidieron por ella y por su vida”, dice la madre de Idaly, quien al momento de su desaparición tenía apenas 19 años.

Norma asegura que además de buscar que ninguna madre sufra lo que ella sufrió, también busca que este tipo de casos se visibilicen para la ciudadanía y las autoridades, ya que siguen ocurriendo en Juárez.

“Yo no quiero que más madres sigan sufriendo lo que nosotras sufrimos día con día, [quiero] que esto no siga sucediendo. Es también [para] recordarles a las autoridades que así como ese hotel Verde, hay otros lugares igual en la ciudad, y ellos lo saben porque ha habido reportes de que ahí han encontrado niñas secuestradas y asesinadas, pero la autoridad lamentablemente no hace nada, no cierra esos lugares y no pone más atención”, recalca.

Después de colocar las cruces, Norma junto con las otras madres dejaron el lugar, el cual forma parte de la historia de los feminicidios y desapariciones en esta frontera.

La desaparición de Idaly

Idaly Jauche Laguna desapareció a la edad de 19 años, el martes 23 de febrero del 2010, cuando se dirigía de su casa en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez al Centro Estatal de Reinserción Social Número 3 (Cereso) en Ciudad Juárez a visitar a un hermano de su mamá.

En esa ocasión iba sola, y aunque su madre la acompañó a tomar el camión, la joven ya no regresó.

Durante dos años su madre y su familia se dieron a la tarea de buscarla e incluso acudió a bares de la zona Centro de Juárez, ya que recibía datos de que Idaly estaba ahí, así como en el Hotel Verde.

Fue hasta el 16 de abril del 2012, dos años después de su desaparición, cuando los restos de Idaly fueron encontrados en el Arroyo del Navajo, en el Valle de Juárez.