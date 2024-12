El periodista veracruzano Noé Zavalea confirmó que fue retenido varias horas, golpeado y asaltado por un comando dentro de un bar de la zona de Chapultepec, en Guadalajara, sin que ninguna autoridad se enterara; a través de una publicación en sus redes sociales afirmó que lo que le ocurrió no tiene que ver con su labor periodística.

“Insisto también en puntualizar que este ‘evento’ y mega putiza y mega susto, nada tuvo que ver con mi ejercicio periodístico, me paso a mí, como le pasa a cualquier parroquiano en este país tan inseguro en el que vivimos”, señaló.

Precisó que estaba dentro del bar cuando estaban cerrando e irrumpieron sujetos encapuchados que comenzaron a golpearlo, lo asaltaron y dijeron pertenecer al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

“Efectivamente, estuve retenido unas tres o cuatro horas, que se me hicieron eternas. Me robaron mi reloj, vaciaron mis tarjetas, me dieron tremendo puñetazo y azotón de cabeza contra un azulejo, cuando vieron que una de mis tarjetas apenas tenía 300 pesos de saldo. Quienes me robaron se dieron festín con una tarjeta”, relató.

Sin embargo, puso en duda que se tratara realmente de integrantes del CJNG, pues consideró que el Cártel no hubiera pedido 35 mil pesos para tratar de extorsionar a las personas que aparecían en la lista de las últimas llamadas de su teléfono: “Así que quiero pensar que es una banda de ladrones que opera con total impunidad en Guadalajara, y en el resto del país”.

La mañana de este jueves, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Zavaleta indicó que además de él, otros dos comensales del bar fueron retenidos y asaltados, pero a ellos no los golpearon tanto.

Hasta ahora ninguna autoridad en Jalisco ha brindado más información sobre el hecho ni ha emitido una postura respecto a lo ocurrido.









afcl/LL