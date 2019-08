Periodista denuncia ante la FGR a funcionario de Cajeme por amenazas de muerte

El periodista Marco Antonio Duarte Vargas, director del medio "Ciudad Obregón Sin Censura", el cual se transmite por redes sociales, denunció ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) al secretario del Ayuntamiento de Cajeme, Ascención López Durán, por presuntos delitos de amenazas de muerte y privación ilegal de la libertad de expresión.

La querella también va dirigida contra quien resulte responsable “de un grupo de personas aparentemente encabezados por el Señor, Profesor Ascención López Durán y Nelly Robles, actual Secretario del H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora y Sub-Coordinadora de los Comités de Participación de Seguridad Pública Ciudadana”.

En la relatoría de la denuncia dirigida a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, por conducto de la FGR, dice que el día 09 de mayo a las 17:00 horas, recibió una llamada telefónica en su domicilio en la Ciudad de Obregón, Sonora, mediante la cual se enteró de algunos hechos.

“Se acababa de llevar cabo una reunión en la Secretaría del H. Ayuntamiento de Cajeme, siendo aproximadamente las 15:00 horas, en la cual se acordó que se conformaría un grupo de personas, con la finalidad de atacar a mi persona y al medio periodístico que dirijo, y que dichas personas son a las que el suscrito tengo denunciadas por los delitos de daños, amenazas, robo, entre otros”.

El 15 de mayo anterior, supuestamente instruyó a un comité vecinal para atacar al director de Ciudad Obregón Sin Censura.

Relató que por esa ocasión interpuso denuncias y se encuentran en calidad de indiciados ante la autoridad investigadora dos personas.

Según las versiones de seis testigos, asentadas en la denuncia bajo la causa penal OBR/ 437/2019, actualmente en estudio por parte del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial 2 con residencia en Cajeme, Sonora, los agresores emprendieron el ataque contra el periodista con la consigna que les dio López Durán: “Les estás haciendo mucho daño al municipio y al alcalde por estar haciendo publicaciones amarillistas desde Ciudad Obregón Sin Censura”.

El comunicador fue atacado por la espalda, lo que causó esguince cervical e inflamación del nervio óptico en el ojo derecho y lesiones que tardan más de 15 días en sanar.

Esto ha ocasionado, que el suscrito no pueda desempeñar con plenitud el ejercicio de mi profesión periodística. “Ascensión López Durán, ha ordenado al Comité de Participación de Seguridad Pública Ciudadana conformado en el fraccionamiento Albatorre, en el cual habito y tengo mis oficinas, para que este me esté hostigando, amenazando inclusive de muerte”, expresó en la denuncia.

A estas fechas, con el fin de que el suscrito en mi carácter de comunicador deje de ventilar noticias que tienen relación con actividades del propio Ayuntamiento de Cajeme, me han dejado incomunicado, ya que me dañaron las instalaciones eléctricas en mi casa habitación y oficinas, ocasionado que no reciba el suministro de energía eléctrica y por tanto no poder habilitar mis equipos de cómputo, narró.

