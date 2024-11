Ciudad Juárez.- El Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez, realizó la mañana de este lunes una protesta como parte de las acciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La concentración se realizó en el memorial de la Cruz de Clavos ubicado en el Puente Internacional Paso del Norte, donde se dieron cita integrantes de varios colectivos locales, así como madres de mujeres víctimas de feminicidio y violencia en la localidad.

En el lugar las integrantes de los colectivos leyeron un posicionamiento donde repudiaron la violencia contra la mujer que se vive en esta frontera.

En el texto que las integrantes de las organizaciones señalaron la omisión de la responsabilidad del Estado mexicano de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de Juárez y de Chihuahua.

“Por más de dos décadas, hemos caminado juntas y lo que nos une es lograr que las mujeres vivan una vida libre de violencia, situación que se ha complicado por varias razones”, señalaron.

Entre las razones que señalaron que existen para que siga la violencia contra las mujeres, es que en las instituciones que atienden a víctimas de violencia hay personal insuficiente y sin perfil, es decir, sin capacitación adecuada.

“El problema es la corrupción existente al enviar a las instituciones especializadas, personas sin conocer, solo como pago de cuotas políticas. Y las que medio aprenden son removidas por la misma causa. En cuanto a los Centros de Justicia para las Mujeres, dicho personal asignado por las instituciones que se concentran en el CEJUM aún con necesidades y poco fortalecido.

Organizaciones civiles se manifiestan en Ciudad Juárez por el 25N; exigen acciones efectivas contra la violencia de género. Foto: Paola Gamboa

A las y los altos mandos, tomadoras de decisión de las instituciones no les ha quedado claro la coordinación y vinculación de un Modelo Integral de Atención, y por ende no hay voluntad de que el modelo cumpla con su objetivo. No hay voluntad para crear plazas y abrir, operar la casa de emergencia en el CEJUM, necesaria para muchas mujeres para salvaguardar su vida, la casa de emergencia del CEJUM ya amueblada espera desde hace años solo se creen las plazas del personal, mientras las mujeres víctimas de violencia soportan todas esas vicisitudes”, agregaron.

Dijeron que buscan que se amplíen las plazas para juzgadoras y juzgadores que están especializados en juzgar con perspectiva de genero y para el personal necesario para hacer estos peritajes especializados como lo mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que consideran es inaceptable que, a pesar de la cantidad de casos, apenas haya unos cuantos en el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua.

En cuanto a cifras, dijeron que de acuerdo al Observatorio de Red Mesa de Mujeres se cometieron los siguientes homicidios dolosos contra mujeres en los siguientes años: en 2018, fueron 105; en 2019, 180 homicidio; 2020, 190 homicidio doloso; 2021, fueron 171; 2022, 133 homicidio doloso; 16 clasificados como feminicidio; 2023, 154 homicidio doloso; 27 clasificados como feminicidio; 2024- enero a septiembre se cometieron 114 homicidio doloso; de esos, 18 clasificados como feminicidio.

Por último, pidieron a la gobernadora Maru Campos, al fiscal general, secretario de Hacienda y de gobierno así como demás autoridades, una nueva ley de Centros de Justicia para las Mujeres en donde se trabajen las propuestas para la estructura organizacional respecto a la normativa reglamentaria y con ello se asigne atribuciones y competencias al personal en las áreas de coordinaciones regionales, así como a las coordinaciones de área para el mejor funcionamiento de los CEJUM.

En la manifestación madres de víctimas de feminicidio y violencia también alanzaron la voz y contaron sobre su lucha en esta localidad para erradicar la violencia de género.

El Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez, está integrado por organizaciones civiles como Sin violencia A. C., Casa Amiga, Programa Compañeros y Red Mesa de Mujeres.





