Ordenan separar de Morena a diputado que apoyó comentario de que “los gays eran una plaga”

Monterrey.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena emplazó al coordinador de la diputación local del mismo partido, Roberto Ramiro González Gutiérrez, para que en un término de tres días hábiles realice todas las diligencias necesarias para separar del grupo legislativo al diputado Juan Carlos Leal Segovia.

La sanción a Leal Segovia fue resultado de sus posicionamientos en contra de la comunidad LGBTTTI, pues en diciembre pasado secundó comentarios homofóbicos del boxeador Darío Larralde, quien afirmó que los gays eran una plaga.

Larralde publicó: “Me cagan los pu... gays y en eso sí le doy la razón a Hitler”, mientras que Leal Segovia comentó: “Seguir a Hitler es darle hormonas a los niños para cambiarles su sexo natural”.

A raíz de las expresiones del diputado, los morenistas Jaime Genaro López Vela, Juan Salvador Ramón de la Hos y Carlos Tadeo Rodríguez Macías presentaron el 14, 15 y 19 de diciembre quejas ante la CNHJ del partido al estimar que el legislador realizó comentarios homofóbicos y discriminatorios, mientras la propia Comisión abrió un procedimiento de oficio contra Leal Segovia el 19 de enero pasado.

El pasado 19 de marzo, el órgano partidario expulsó al diputado por considerar fundados los agravios que esgrimieron los denunciantes. Se resolvió que las actitudes de Leal Segovia transgredían los Documentos Básicos de Morena.

Leal Segovia promovió ante el Tribunal estatal Electoral un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el cual revocó la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que lo expulsaba del partido y de la bancada local, acusándolo de hacer declaraciones homofóbicas y discriminatorias, supuestamente porque no se respetaron sus derechos en el proceso interno.

En seguimiento del proceso, en una nueva resolución emitida el 31 de mayo y publicada este 1 de junio, la CNHJ de Morena señala que Juan Carlos Leal no puede ni debe pertenecer al partido, puesto que no es militante del mismo y no respeta, comparte ni representa sus principios, en lo referente al respeto a la igualdad en la diversidad y el respeto a los derechos de todos frente a la discriminación social, laboral y política contra la violencia homofóbica, de género y étnica.

Antes de que el coordinador de Morena, Roberto Ramiro González, hiciera efectiva su separación del grupo legislativo, Juan Carlos Leal Segovia presentó su renuncia a la bancada “de manera formal, definitiva, irrevocable y firme”, según un oficio recibido el 30 de mayo en la Oficialía de Partes del congreso local.

Juan Carlos Leal señaló que seguirá luchando por las causas de la vida y la familia. Comentó que todavía no decide a qué bancada se uniría o si formará un grupo independiente.

Su expulsión fue festejada por asistentes a la 19 Marcha de la Diversidad que se realizó este sábado por la tarde en Monterrey, la cual incluyó la realización de una boda colectiva donde se casaron 30 parejas del mismo sexo. Protección Civil estimó una asistencia de 25 mil personas.

Sin embargo, durante el evento, una persona identificada como Vanessa, de 37 años de edad, sufrió una fractura del brazo izquierdo debido a una caída.

Jennifer Aguayo, coordinadora general de la marcha, destacó los avances que han logrado en 19 años de lucha en la defensa de sus derechos y libertades para vencer poco a poco la homofobia y la discriminación. Dijo que lo sucedido con el diputado Leal Segovia es un triunfo de la comunidad LGBTTTI al no permitir que violentara sus derechos.

