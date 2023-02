"Nos complican el camino a EU"; el reclamo de migrantes venezolanos en la frontera

CIUDAD JUÁREZ.- “No entendemos porque las disposiciones que Estados Unidos lanza son cada vez más duras para nosotros los venezolanos”, expresa Rolando un migrante originario de Venezuela que vive en Ciudad Juárez, Chihuahua desde hace un mes.

Este hombre llegó a esta frontera en tren con la intención de cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos, sin embargo frenó su camino debido a que cuando llegó a esta localidad le informaron que podría solicitar el asilo de manera legal, es decir, por medio de la aplicación CBP One.

Rolando cuenta a EL UNIVERSAL que ya solicitó la cita, pero no logró obtenerla, por lo que ahora su única opción —asegura— es cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, es decir cruzar el río Bravo y entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza en el muro que divide Juárez y El Paso, Texas, pese a que lo más seguro es que sea deportado.

Una nueva advertencia

El domingo pasado, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos recordó a los migrantes venezolanos que están en la fronera con México que quienes ingresen de manera ilegal a su territorio no sólo serán regresados a México, sino que dejarán de ser elegibles para el proceso legal establecido para ellos desde octubre de 2022.

Ante esta situación, Rolando se dice preocupado y a la vez enojado: “Estamos enterándonos de eso que dijo el gobierno de Estados Unidos, no quieren que pasemos ilegales, pero nuestros familiares que ya están allá nos están diciendo también que la aplicación (CBP One) no está funcionando o que aunque tengamos la cita no están dejando entrar. No vemos la lógica, no entendemos porqué la agarran con los venezolanos”.

Junto con él otros migrantes también venezolanos, quienes están en el albergue Casa Esperanza, coinciden en que la situación que atraviesan es complicada porque no quieren regresar a su país ni quedarse en Ciudad Juárez y buscar un empleo.

“Queremos cruzar de forma legal o como sea. El domingo buscamos la cita en el CBP One, pero no nos deja, hemos estado intentado y no se puede. Algunas citas están lentas, otras salen, pero muchos no hemos tenido suerte”, explicó uno de ellos, quien asegura que las trabas son sólo para los venezolanos.

“Lo más seguro es pasarnos ilegal y que la suerte nos acompañe; si nos regresan, pues ya nos tocaba”, dice.

Ante esto, organizaciones civiles piden a los migrantes no creer en personas que les ofrecen “agilizar” la cita en la aplicación a cambio de dinero, porque sólo buscan estafarlos.

