Hermosillo.— “No tiene derecho a impartir justicia”, declaró Annia, la joven mujer que protestó afuera del Poder Judicial Federal (PJF), debido a que su agresor y expareja es aspirante a juez de Distrito.

La Fiscalía de Sonora buscará la vinculación a proceso del acusado, Guillerno Antonio “N”, las medidas cautelares pertinentes para la seguridad de la víctima y lo procedente en derecho.

Desde el #25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la joven se pronuncia y expone su caso de abuso físico en sus redes sociales.

Este martes colocó una lona en las instalaciones del PJF, ubicado sobre boulevard Luis Encinas, en la que por un lado muestra la cara de su agresor y en el otro su rostro, el retrato de la violencia de la última vez que la golpeó.

Annia no está dispuesta a que Guillermo Antonio “N”, quien tiene dos órdenes de aprehensión por el caso, llegue a ser juez. “Él sigue estando libre por sus 20 amparos y contando, dando dinero para retrasar el proceso, no asistiendo a sus audiencias por presentar justificantes médicos por Covid, dolor de pie, entre otras mil cosas, y así logrando diferir las audiencias y ganar tiempo”.

Annia dijo que presentó su denuncia acompañada de pruebas en las que mostraba y evidenciaba lo que él le hizo y donde él aceptaba que intentó matarla.

“En su trabajo dentro de PJF se ha visto protegido por su titular al mandarlo a trabajar desde casa, dándole la libertad de faltar y justificar sus inasistencias, por el solo hecho de no causarle más problemas. Incluso hasta se postuló para ser juez de Distrito, de verdad es una burla que un violentador tenga la facilidad de postularse para impartir justicia. ¿Quién nos está protegiendo?

“Vivimos en un mundo donde se protege más al agresor que a la víctima, ni siquiera como víctima podemos poner el nombre completo de nuestro agresor, mucho menos su foto porque se le protege, es una burla”, mencionó.

Comentó que el juicio aún no comienza, que tiene un intestino a punto de explotar, colitis nerviosa al tope, cortisol en lo más alto, desorden hormonal y estrés postraumático.

“No me digan que siga mi vida y le dé vuelta a la página, no minimicen mi historia ni mi dolor, mi papel de orden de restricción no cuida el trauma que te queda, ni lo que sueñas, ni lo que vives después de lo que te hicieron”, manifestó.

Annia, extrabajadora del Poder Judicial Federal, duró cinco años viviendo violencia física, emocional y social por parte de su agresor. Hace más de un año interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La historia compartida por Annia

La joven comentó que el 8 de enero de 2023 estuvo a punto de morir en manos de su expareja al escuchar estas palabras que salían de su boca: “¿Quieres que te mate?”, “Te voy a matar”, “Te voy a desfigurar la cara”.

“Me golpeó hasta dejarme inconsciente por unos segundos, me sujetó las manos con sus piernas y me tapaba la boca con una mano y con la otra me ahorcaba y me pegaba, desde estar en la cama golpeándome hasta tirarme al piso y seguir estrellándome con todo lo que se le atravesaba en su camino. No sé en qué momento se detuvo y pude salir corriendo a esconderme al baño, y aun cuando me vio con los golpes, me siguió tratando mal”.

Annia menciona que no era la primera vez que le ponía una mano encima, que ya había pasado anteriormente en diferentes ocasiones. Hasta con un cuchillo la amenazó y logró hacerle daño.

“Mi manera de sanar es abrirle paso a mi voz, porque fue lo que perdí con lo que viví. Contar mi historia no es buscar una venganza, es algo que me debo a mí misma, es regalarme a mí un poco de paz, respeto, de tomar mi dignidad arrebatada, de recoger todos los pedazos de mí que rompieron una y mil veces”.

Hay fecha para próxima audiencia

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que en el caso de violencia familiar contra Annia por parte de Guillermo Antonio “N”, se recibió la denuncia correspondiente, iniciando las labores pertinentes para la judicialización del probable responsable, así como para la protección de la víctima.

“En este sentido debe destacarse que se fijó fecha próxima por parte del Tribunal de Justicia para la audiencia de forma presencial y esta representación social hace hincapié en que se buscará la vinculación a proceso, las medidas cautelares pertinentes para la seguridad de la víctima y lo procedente en derecho”, comunicó.

El asunto se turnará para conocimiento de la Comisión de Evaluación para la Elección Extraordinaria de Jueces, Magistrados y Ministros para que dicha instancia esté informada de este caso.