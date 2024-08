Cuernavaca, Mor.- El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo aclaró que no entrará en discusiones con su sucesora Margarita González Saravia, por el tema del transporte y sostuvo que no habrá aumento al pasaje de cuatro pesos, como lo demandan los líderes transportistas y concesionarios.

“Yo no me voy a pelear con la gobernadora electa. Yo me pongo un traje de bucito y todo se me resbala; estoy muy tranquilo, me voy muy contento porque creo que hicimos las cosas bien”, dijo y adelantó que probablemente el próximo viernes deje el cargo para tomar protesta como diputado federal plurinominal por Morena.

Blanco Bravo afirmó que está abierto al diálogo con la gobernadora electa y aclaró que no ha pactado con los transportistas ningún ajuste al pasaje, como lo aseguró el presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), Dagoberto Rivera Jaimes.

Margarita González Saravia y Cuauhtémoc Blanco. Fotos: Especiales

Insistió que la demanda de aumento al pasaje es un tema político, porque tenía buena relación con los transportistas.

“Me voy feliz y contento, creo que hicimos las cosas bien. Ayudamos a los 36 municipios con recursos federales y estoy agradecido con el presidente Andrés Manuel López Obrador”, señaló el gobernador y afirmó que le gustaría dirigir la Comisión del Deporte en el Congreso federal para ayudar a los jóvenes.

En Morelos hay pendientes en temas de seguridad

En la antesala de su partida de Morelos, Blanco Bravo ha admitido pendientes en materia de seguridad y en este sentido el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, afirmó que a diferencia del 2023 este año los homicidios disminuyeron y confía entregar mejores resultados en materia de seguridad en lo que resta de su gestión.

A 39 días de concluir sus gestión, el almirante dijo que este mes se han registrado 53 homicidios menos que en agosto del 2023, a raíz de los operativos que se han implementado contra los motociclistas y porque concluyó el proceso electoral.

"Espero entregar mejores cuentas en lo que resta de agosto y septiembre", indicó.

Ortíz Guarneros confirmó que en Morelos operan 13 grupos delictivos, pero dijo que ayer se aseguraron a ocho personas en el municipio de Mazatepec, presuntamente integrantes del grupo criminal "La Familia Michoacana”, a quienes se les decomisaron armas largas y cortas.

El comisionado también señaló que la poca presencia de policías en las calles se debe a que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha brindado mil 700 medidas de protección en lo que va del año a funcionarios y otras personas que han recibido amenazas, por lo que pidió al fiscal revisar las medidas de protección porque distrae al personal de Seguridad.

“Las escoltas que debe traer el gobernador y funcionarios que han sido amenazados se les tiene que dar, lo que no se justifica es que por un pleito de vecindad la Fiscalía le asigne medidas de protección a alguien”, precisó Ortíz Guarneros.









