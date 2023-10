Monterrey, NL. Durante un evento para presentar vagones de transporte conocidos como DRT (Digital Reil Tránsito) que serían utilizados como alternativa al sistema actual en la nueva Línea 5 del Metro, el mandatario estatal, Samuel García, lanzó puyas y se burló de José Arturo Salinas Garza, quien fue designado el miércoles por el Congreso local para sustituirlo como gobernador interino, del 2 de diciembre al 2 de junio de 2024, a fin de participar por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano y en caso de ganar el proceso interno, realizar campaña por la presidencia de la República.

Al hacer uso de la palabra para presentar el prototipo de vagones, García Sepúlveda preguntó, bromeando: “¿No invitaron a La Manzana? ¿Pura naranja?… Pobrecito y es que por su color de piel y la forma rojiza de su cara, se conoce como La Manzana, José Arturo Salinas, quien para ser designado por el Congreso y tomar protesta como gobernador interino, pidió un permiso de ausencia de seis meses al pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para dejar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia".

Samuel García comentó, además, que tal como dijo en su II Informe que dio a conocer el sábado, a Nuevo León ya nadie lo detiene, “ni una manzana, ni una fruta, ni un diputado, nadie, porque Nuevo León está más allá de los cargos públicos”.

En tanto, José Arturo Salinas Garza, señaló que está esperando una respuesta de Samuel García, para platicar sobre los problemas del estado, ya que mediante el diálogo y con la participación de todos, es la mejor forma de enfrentarlos y resolverlos.

Asimismo, al reunirse como gobernador interino, con representantes de seis asociaciones civiles, advirtió que cuando llegue el momento comparecerá para defender su designación, una vez que se le llame como tercero interesado en las controversias constitucionales que anunciaron presentarán ante la Suprema Corte contra el Congreso del Estado, el Gobierno Estatal y las bancadas de Movimiento Ciudadano en el Congreso Local y en la Cámara de Diputados.

Salinas Garza inició este día los encuentros que tiene previstos sostener a lo largo de noviembre, para dialogar sobre los problemas del estado que le tocaría enfrentar durante su interinato de seis meses, en materia de seguridad, transporte, contaminación y falta de agua, entre otros.

Hoy se reunió con representantes de las asociaciones México Unido, Ciudadanos X La Democracia, Frente Cívico, Poder Ciudadano, NL24, y México Libre. Posteriormente, señaló, dialogará con rectores, alcaldes, diputados, personal de la Fiscalía General de Justicia y de todas las autoridades que quieran trabajar juntos por Nuevo León.

Adelantó que incluso buscaría mejorar la distribución del presupuesto, que presentará Samuel García, pero sería aprobado por el Congreso, ya cuando el todavía gobernador en funciones se haya separado del cargo de manera temporal.

Salinas Garza confió asimismo que será declarado improcedente, una vez que sea combatido por el Congreso, el acuerdo que publicó el gobernador Samuel García en el Periódico Oficial del Estado, donde asienta que al tomar su licencia se quedaría como encargado del despacho del Ejecutivo, su Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, ello porque la Constitución faculta al Congreso para designar gobernador interino, cuando el titular del Ejecutivo pida licencia hasta por seis meses, y solo puede designar a un encargado, si su licencia es no mayor de 30 días.

Señaló que no le asustan las controversias o recursos que presenten el Gobierno del Estado y MC, ya que están en su derecho, pero lo único que pide es que respeten las resoluciones que se den y que luego no digan que son ilegales si no les gusta el resultado, pues no serían suficientemente maduros, formales y demócratas, para entender que así funciona el régimen democrático.

