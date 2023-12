Ciudad Victoria.- El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, publicó una carta de agradecimiento por el apoyo que le brindaron durante el proceso que lo tuvo privado de la libertad por casi seis años.

La misiva fue publicada a través de la cuenta de Facebook de su hermana, la exdiputada local Susana Hernández Flores.

“Fue una experiencia muy dura para mí y mis seres queridos, que me llevó a una etapa de reflexión y transformación”, indicó en el texto.

El exmandatario explicó que hoy aprecia y valora muchas cosas que antes daba por hecho en su vida, sobre todo la libertad, la naturaleza, el aire libre, el amor de sus seres queridos y amigos, así como el cariño y el aprecio de tanta gente que se hizo presente en los difíciles momentos.

“Me siento muy afortunado de tener una nueva oportunidad de vida, aún con asuntos por resolver, pero confiado en la justicia, seguro de salir avante y con la frente muy en alto”, añadió.

Hernández afirmó que en su experiencia descubrió que lo más importante es el amor y con esa convicción reinicia su vida, con el firme propósito de estar bien, de cuidar y apoyar a sus seres queridos, a sus amistades, de hacer el bien a las personas cercanas y en lo posible a la humanidad.

“Todo esto lo tomé como una enseñanza y no guardo ninguna clase de resentimientos. Me siento liberado y en paz, ya que decidí dar vuelta a la página y perdonar a las personas que me ofendieron o hicieron algún daño”, expresó Eugenio Hernández.

Finalizó con el deseo que las personas estén en un ambiente familiar, de amor, paz y felicidad en la hermosa época navideña.

La madrugada del sábado 26 de agosto Hernández Flores salió de prisión, luego de que un juez federal le autorizó llevar su proceso de extradición a Estados Unidos en libertad.









