Culiacán.— Una explosión que se registró la madrugada de ayer en los alrededores de la capital de Sinaloa provocó temor entre la población y, en un inicio, versiones diferentes sobre las causas por parte de las autoridades.

Por la tarde, el gobierno federal confirmó que la estallido se debió a un dron que contenía un explosivo, que pegó en el tanque de gasolina de la camioneta y explotó.

La detonación tuvo lugar alrededor de las 3:20 de la mañana y se escuchó en gran parte de la ciudad. Al amanecer eran visibles dos columnas de humo en Culiacán, de acuerdo con videos que circularon en redes sociales.

Por la mañana se encontraron los restos de una camioneta pick up totalmente calcinada en la zona de la Limita de Itaje, en la parte oriente de la capital del estado, donde también se registró una balacera.

Las primeras versiones

La primera información oficial surgió de la conferencia mañanera en la Ciudad de México, donde el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que la explosión se debiera a un coche bomba, como circuló en un inicio en redes sociales.

“No ha sido un coche bomba, al parecer es un artefacto como un tipo dron. Sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos. No fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán pero es un ejido a las afueras. No se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba”, declaró.

Posteriormente, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, general en retiro del Ejército Gerardo Mérida Sánchez, dijo que, por los indicios encontrados hasta ese momento se descartaba el uso de un dron con explosivos y precisó que en el interior del vehículo se encontró un rifle Barrett, calibre .50 y púas de acero, de las conocidas como ponchallantas. Alrededor también estaban los restos de un dron.

En conferencia de prensa de la Vocería del Estado, Mérida Sánchez expuso que la causa de la explosión de la camioneta pudo ser el tanque de la gasolina.

El funcionario también descartó que se tratara de un coche bomba por las características del daño.

Subrayó que en el área donde se produjo la explosión se localizaron los restos de un dron, el cual, se presume, pudo ser usado para dar seguimiento al vehículo.

La tercera versión llegó del gobernador Rubén Rocha Moya, quien expuso que la explosión de la camioneta se produjo con un petardo con mecha operado por un dron, y citó como fuente a un dictamen de especialistas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. Dijo que el hecho fue revisado y verificado por especialistas en la materia, con lo que se dedujo que se trató del uso de un petardo elaborado con pólvora y mecha que se lanzó con un dron.

Por la tarde, el gobierno federal confirmó que la explosión fue provocada por dron que tenía un artefacto explosivo —conocido como dron kamikaze— el cual pegó en el tanque de la gasolina y ocasionó que estallara la camioneta.

Rediseñar la estrategia

El gobernador de Sinaloa informó que se rediseñará y fortalecerá la estrategia de seguridad con la Guardia Nacional y fuerzas especiales; detalló que se esperaba que el titular de Seguridad y Protección Ciudadana federal, García Harfuch, viajara la tarde de ayer a Culiacán para estar presente en el rediseño de los operativos, sobre todo en los turnos nocturnos, para tener mayor capacidad de auxilio a la población.

El secretario García Harfuch reconoció durante la conferencia mañanera que la violencia en Sinaloa no es algo que se resuelva “de la noche a la mañana”, pues se requiere de trabajo constante, y destacó la detención de varios generadores de violencia.

En tanto, durante la jornada de ayer se reportaron seis personas asesinadas, entre ellas un policía municipal de Navolato.

