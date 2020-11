Muere menor de dos años tras caer en pozo de 10 metros de profundidad, en Coahuila

En un ejido del municipio de Parras, un niño de dos años de edad cayó en un pozo de 10 metros de profundidad y aunque se desplegó un fuerte operativo por tierra y aire y fue rescatado con vida lamentablemente murió momentos después en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



La ahora víctima de un descuido, y su familia, originarios del municipio de Matamoros, se encontraban de visita en casa de unos parientes, en una fiesta familiar que se convirtió en tragedia.



Al respecto la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, a cargo de Francisco Martínez Ávalos, reportó a la media noche que, el domingo en la tarde personal de guardia atendió un llamado de auxilio, debido a la caída de un menor de dos años de edad en un pozo.

Por este motivo, fue desplegado un fuerte operativo de búsqueda, se enviaron dos helicópteros con brigadistas de Protección Civil del Estado y varios municipios, policías y algunos empresarios facilitaron maquinaria que les permitió localizarlo a las 19:20.

El niño se encontraba inconsciente y lo trasladaron de urgencia a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Parras de la Fuente, donde se le reportó ya sin vida.



Tras esto, dieron parte a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que le practicara la necropsia de Ley.



En el rescate del menor participó personal de Protección Civil de Parras de la Fuente y de Saltillo, Protección Civil del Estado; elementos de Seguridad Pública del Estado, de las Regiones Sureste y Laguna.

También participaron dos helicópteros estatales que trasladaron al equipo de rescatistas médicos y personal de la Secretaria de Salud Estatal, y varios empresarios locales que prestaron maquinaria.

El hecho que causó consternación en la opinión pública, ocurrió en una pequeña propiedad del ejido Parras, municipio del mismo nombre.

Fue el padre del infante quien informó a las autoridades que estaban de visita en una convivencia familiar, cuando notaron que el niño no estaba y lo buscaron hasta que se dieron cuenta que estaba en el fondo de pozo.



Debido a la pandemia del Coronavirus el Gobierno del estado, los 38 ayuntamientos y la Secretaría de Salud insisten a la población a extremar precauciones a no hacer fiestas ni a asistir a ellas y resguardarse en casa, sin embargo muchos no hacen caso.

Recuperados, el 90%

Hasta este fin de semana Coahuila sigue en el semáforo Epidemiológico en color Naranja, al contabilizar 39 mil 408 casos de COVID-19, incluidos 2 mil 905 muertos.

Se cuenta con 762 hospitalizados, entre contagiados y sospechosos y se reportan 35 mil 048 recuperados, es decir, casi el 90 % del total han sanado.

maf