Cuernavaca.- La gobernadora electa de Morelos, Margarita González Saravia, se dijo lista para atender todos los temas, especialmente el de seguridad y prometió una administración abierta, que implemente tecnología y priorice la rendición de cuentas y la facilitación de todas las instancias de gobierno a la mano de la ciudadanía.

“Estoy lista para todos los temas que le confieren al estado y es obligación atender, como es el tema de seguridad. Estoy segura que la formación de equipos es fundamental para dar resultados y estamos formando un equipo de gobierno y de seguridad para dar resultados”, dijo.

La gobernadora electa le deseó suerte al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien el 1 de septiembre tomará protesta como diputado federal plurinominal por Morena, aunque no abrió ninguna posibilidad de reunirse con el mandatario saliente.

Durante la presentación de su gabinete administrativo, indicó que está segura de que su gobierno fortalecerá el gasto público para los rubros social y seguridad. Adelantó que en el tema de seguridad se buscará aumentar el salario a los policías.

“Existe una deuda histórica con las y los morelenses, y es que desde hace muchos años tienen el anhelo de tener un gobierno honesto, transparente y cercano, que defienda sus intereses, y que trabaje bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar, por eso mi compromiso es consolidar una nueva forma de llevar la administración pública, con funcionarios honestos, preparados y con verdadera vocación de servicio”, destacó González Saravia.

Las y los integrantes del gabinete presentados también firmaron el Decálogo para la Transformación de Morelos y asumieron la “responsabilidad de limpiar las instituciones de corrupción y garantizar eficiencia y transparencia en las finanzas públicas, para que las y los ciudadanos tengan certeza de que sus impuestos se utilicen para el bienestar de Morelos”.

González Saravia se dio tiempo para llamar a la próxima Legislatura local a “evitar una guerra interna”, virtud a la disputa de las principales posiciones, para que transiten los programas sociales.

Los cinco integrantes del gabinete administrativo son Jorge Salazar en la Secretaría de Administración, Alejandra Pani Barragán en la Contraloría, Mirna Zavala como secretaria de Hacienda, Samuel Rivera Muciño, en la Agencia de Transformación digital y Adelaida Marcelino en el Instituto de Comunidades y Pueblos Indígenas.

