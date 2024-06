Incluso, en 2022, cuando cursaba el sexto semestre de la licenciatura, Ana Victoria acudió a conocer el Congreso del Estado y todo indica que desde entonces ha visualizado regresar a ese lugar, pero como toda una parlamentaria. Cabe mencionar que, a su corta edad, la respalda un amplio currículum debido a que ha demostrado que posee mucho talento en las bellas artes, ya que desde niña ha desarrollado habilidades en la música, danza y pintura, incluso toca el clarinete y la flauta.

Su mamá, Marisol de Santiago, considera que la clave en las personas que tienen síndrome de Down es estimular el aprendizaje y sus capacidades desde edad temprana, al menos así lo hicieron con su hija, lo cual le ha permitido desarrollar todos sus potenciales hasta convertirla en un modelo de esfuerzo y trabajo.

Incluso demuestra el orgullo y admiración que siente por su hija al compartir la hoja curricular en donde se destaca que Ana Victoria desde hace 15 años incursionó en la pintura, pero refiere que se dedicó con más ahínco en esta rama desde 2014 a la fecha.

Lee también: Leticia Calderón: "tener un hijo con Síndrome de Down no es un castigo"

En 2016, su dedicación le permitió empezar con el pie derecho en esta rama, cuando se le brindó la oportunidad de mostrar su primer cuadro al óleo en una exposición colectiva denominada Expo Municipios, en el marco del Festival Cultural de Zacatecas.

Su familia destaca que en esa ocasión tuvo la oportunidad de conocer al renombrado pintor zacatecano Juan Manuel de la Rosa, quien después le hizo la presentación de su obra en su primera exposición individual en la Casa Municipal de Cultura de la Ciudad de Zacatecas, nombrada El límite es el cielo, misma que permaneció expuesta por un tiempo.

Además de que ha participado en otras exposiciones como en el Centro Regional UNESCO, también ha sido invitada al Senado de la República en 2016 y 2017 para dar un mensaje: “Se ha dejado huella el que se busque la inclusión a través del arte, ya que a través de este nos hace más sensibles y nos hace más humanos”.

Su familia relata que en 2015 la joven realizó un viaje a la ciudad de Quebec, lo que le permitió continuar con sus estudios de francés y mejorar la técnica del óleo sobre tela.

Lee también: Fan de P!nk denuncia ser expulsada del concierto de la cantante junto a su hijo con Síndrome de Down

Así, Ana Victoria se ha vuelto desde niña una mujer imparable, llena de retos, los cuales ha ido cumpliendo: “Me siento feliz por este logro y poder dar voz a otros jóvenes de mi condición (…) para mí como para mis padres, ha representado un reto abrir camino en la educación en Zacatecas. Desde pequeña me han enseñado la disciplina y a aprender de manera diferente. Hoy, todos esos esfuerzos rindieron frutos, al concluir con éxito mi carrera universitaria en Derecho”, dice.

Zacatecas.— A sus 25 años, Ana Victoria Espino de Santiago, originaria del municipio de Guadalupe, a base de dedicación, disciplina y nunca dejar de luchar por alcanzar sus sueños, ha logrado convertirse en la primera mujer zacatecana con síndrome de Down en graduarse de la Licenciatura de Derecho en el campus Jerez de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Ser toda una profesionista significa alcanzar una de sus metas, pero deja en claro que también es el inicio de una nueva etapa, ya que luego de descubrir su pasión por las leyes y los derechos humanos le ha surgido un nuevo sueño, pues busca llegar hasta la máxima tribuna y convertirse en diputada local.

Al comprender que es importante conquistar también esos espacios para la toma de decisiones, se prepara para abrirse camino para ser legisladora.

“Sí, me veo a futuro siendo diputada local (…) Me apasiona el Derecho y quiero abrir camino para que todas las personas que vivimos con alguna discapacidad podamos ocupar espacios de decisión, porque nuestra condición no nos silencia la voz, la voluntad y la capacidad para contribuir a mejorar nuestro estado”, expresa.