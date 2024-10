Reynosa, Tamaulipas.- "Me lo mataron, mi hijo era un niño bueno, estudiante, toda la gente lo quería y los estatales me lo mataron", aseguró Karina Domínguez Velazco, madre de Pedro Israel "N" quien perdió la vida tras un enfrentamiento en Reynosa, Tamaulipas.

Fue el pasado domingo cuando Pedro de 15 años, salió de su hogar alrededor de las 10:15 horas y a bordo de su camioneta Ford Explorer para cargar gasolina ya que saldría con su abuela de compras.

Al pasar el tiempo, su abuela comenzó a preocuparse pues no respondía el teléfono, por lo que optó por llamar a la madre del menor.

Lee también Tamaulipas está entre las nueve entidades más seguras, asegura Américo Villarreal

Muere joven tras enfrentamiento en Tamaulipas (15/10/2024). Foto: Especial

Karina Domínguez Velazco, comenzó a llamar a su hijo sin obtener una respuesta y no fue sino hasta que algunos vecinos le comentaron que al parecer, la camioneta estaba siendo revisada por elementos de la Guardia Estatal en el viaducto.

"A las 12 compartí con unas amistades las fotos para que me ayudaran a buscarlo, como no aparecía, lo subí a Facebook y empecé a recibir llamadas de personas que me decían que vieron la camioneta en el Viaducto, me dijo un amigo que fue a Puerta Sur donde está el destacamento y vio que bajaron a una persona".

El horror

Karina decidió ir hacia el Viaducto y al llegar, observo con horror que la camioneta estaba abierta y en la parte trasera, había manchas de sangre, pero su hijo no se encontraba dentro.

"Cuando llegué a la escena vi un charco de sangre, la camioneta estaba abierta, lo bajaron y atrás lo mataron. Cuando me dijeron que los estatales lo tenían, mi vecino me llevó primero a tránsito y fue cuando me mandaron los videos de que le estaban disparando a mi hijo".

Para su mala fortuna, Pedro Israel se encontraba en el Servicio Médico Forense.

"Y estaba en el Semefo, los policías no me dieron explicaciones, quitaron los casquillos, la sangre escurría atrás en la camioneta, ahí lo mataron, estaban los huecos en la camioneta, pero no había casquillos, me lo mataron, quiero justicia", clamó la mujer.

Lee también Vinculan a proceso a "Miguelito", principal generador de violencia en Tamaulipas

Exigió que dejen de mentir respecto a su hijo ya que en redes sociales se maneja que en la camioneta había ponchallantas y armas, lo cual, es falso.

"Que no digan cosas que no son de mi hijo, todos los que nos conocen lo saben, era un niño bueno, mucha gente lo quería porque siempre ayudaba a la gente, estudiaba en el ITACE (Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo".

El cuerpo de Pedro, fue velado en la Funeraria Valle de la Paz en Reynosa, Tamaulipas.

Vocería de Tamaulipas informa sobre caso de Pedro Israel "N"

Muere joven tras enfrentamiento en Tamaulipas (15/10/2024). Foto: Especial

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas, informó en su página de Facebook que el domingo, aproximadamente a las 11:50 horas, elementos de la Guardia Estatal reportaron que al realizar recorridos de seguridad y vigilancia le hicieron alto a una camioneta Ford Explorer color blanco con dos masculinos a bordo sobre la calle Morelos en la Colonia Puerta Sur de Reynosa.

Los masculinos, emprendieron huida hacia viaducto, realizando detonaciones de arma de fuego hacia las unidades y arrojaron ponchallantas.

Las autoridades reportaron el aseguramiento de la camioneta que al interior contaba con 15 dosis de marihuana, 15 ponchallantas, una arma larga, 2 cargadores y la reducción de un masculino.

Lo anterior fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr