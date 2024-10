Ciudad Victoria.- El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, respondió a las acusaciones del diputado local del PAN, Vicente Verástegui Ostos, quien el fin de semana escapó de hombres armados en un presunto intento por secuestrarlo en el municipio de Xicoténcatl.

Villegas González aseguró que si algo hizo el Gobierno de Tamaulipas fue actuar desde el primer momento para proteger al legislador, y pidió que presenten la denuncia, que ellos crean pertinente. También exigió al PAN no alarmar a la ciudadanía.

"Que presenten la denuncia que ellos crean pertinente, nosotros siempre, y lo saben, que hemos estado al lado y ayudado a todos, esto no es un tema para politizar como bien lo sabemos, Tamaulipas nos necesita a todos unidos y eso es lo que hace este gobierno humanista que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya", expresó.

"Nosotros los invitamos precisamente a que no alarmemos nunca a la ciudadanía y que sepan que nosotros como gobierno, siempre estamos al lado de todos y cada uno de los ciudadanos", dijo.

El funcionario afirmó que, desde el momento en que se recibió el reporte a través del 911, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal, las autoridades estatales y federales actuaron de inmediato, iniciando los protocolos de búsqueda como se realiza en estos casos, ya que al principio se hablaba de una supuesta privación ilegal de la libertad.

Detalló que en todo momento estuvo en contacto con la alcaldesa de Xicoténcatl, Mariela López Sosa e incluso habló con el hermano, el exsecretario general de Gobierno, César Verástegui Ostos, hasta que se informó que el diputado Vicente ya se encontraba en su hogar.

“Nosotros, como lo hemos hecho en otras ocasiones, haremos lo que nos compete, y a la Fiscalía (General de Justicia de Tamaulipas) en su autonomía, le toca dar seguimiento y se le ha solicitado que lo haga hasta las últimas consecuencias”.

Villegas González enfatizó que los indicadores no mienten y que, en los últimos dos años, el Gobierno de Tamaulipas, con base en los números que presenta el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y las diferentes encuestas, ha logrado disminuir los índices de inseguridad.

El intento de secuestro

El viernes 11 de octubre, aproximadamente a las 17:30 horas el diputado Vicente Verástegui, quien es hermano del excandidato a gobernador del PAN, César “Truko” Verástegui, sufrió un intento de secuestro en el que participaron hombres armados a bordo de tres motocicletas y un automóvil.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que esto ocurrió en el ejido Emiliano Zapata, en las inmediaciones de los municipios de Xicoténcatl y El Mante.

Para la búsqueda del legislador se formó un operativo de búsqueda interinstitucional con elementos de la Guardia Estatal, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General de Justicia; llevándose a cabo las investigaciones y diligencias necesarias.

El PAN Tamaulipas hizo un llamado enérgico y urgente al gobierno del Estado, a las autoridades federales, estatales y locales, a la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa, así como a las instituciones encargadas de la procuración de justicia, para que actuaran de manera inmediata y eficaz en la localización del diputado local.

Por la noche un helicóptero con visión nocturna y un grupo de fuerzas especiales de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se sumaron al operativo de búsqueda, en caminos rurales y rancherías en los límites de Xicoténcatl y El Mante.

La mañana del sábado la Fiscalía informó Verástegui ya estaba con sus familiares en buen estado de salud, “de acuerdo con las primeras indagatorias, se trató de un intento de privación de la libertad”.

Horas más tarde, la Fiscalía señaló que, al continuar las investigaciones sobre una posible tentativa de privación de la libertad, se estableció que al llegar a su parcela de siembra de caña, en el municipio de Xicoténcatl, el diputado y otras dos personas vieron tres motocicletas y un vehículo Jetta blanco con hombres armados quienes realizaron detonaciones.

Se alejaron del lugar en el vehículo pick up en el que se trasladaban, pero al escuchar disparos de arma de fuego se bajaron y corrieron al interior del sembradío a esconderse.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Verástegui Ostos aseguró este lunes que no tiene enemigos, “yo no tengo problemas en ninguna parte, yo me he conducido bien en mi vida y desgraciadamente me han pasado ya varios detalles”.

Detalló que la tarde del viernes pasado, un grupo de hombres armados en motos y un jetta color blanco lo interceptaron en el interior de su propiedad y le comenzaron a disparar con armas largas.

Dijo que al ver a los hombres armados “mi compañero le mete reversa, se baja un hombre y nos empieza a disparar”.

“Me bajé de la camioneta y me tiré al piso, mi compañero me dice pélate y me voy corriendo y me meto entre las cañas, me dieron como 28 tiros y gracias a Dios no me pegó ninguno”, dijo.

Verástegui Ostos dijo que mientras huía de sus agresores se detenía momentáneamente para escuchar por dónde lo seguían y escuchaba que decían “metanse por ese cabrón, vayan por un dron” para buscarlo entre el cañaveral.

Dijo que aproximadamente una hora después del ataque, escuchó a una patrulla llegar con la sirena y la torreta encendida por lo que los agresores huyeron del lugar.

Señaló que permaneció escondido pues no tiene confianza en la Policía Estatal porque “yo ya viví un episodio cuando fui secuestrado hace 12 años, donde me torturaron, me secuestraron”.

Relató que siguió caminando descalzo y con la ropa mojada durante toda la noche y madrugada y hasta que empezó a amanecer salió de su refugio.

“En la madrugada me metí en un mezquite, me refugié en un lugar donde no podían entrar en camionetas, no tenía confianza en la policía del Estado, ellos saben quiénes fueron los que me atacaron”, acusó.

Mencionó que la próxima semana regresará al Congreso local mientras se recupera de lesiones en los pies por haber caminado descalzo mucho tiempo.

Vicente Verástegui hizo responsable del intento de secuestro que sufrió el pasado viernes 11 de octubre al secretario de seguridad pública, Sergio Hernando Chávez; al secretario de Gobierno, Héctor Joel Villegas; y al gobernador Américo Villarreal.

“Al secretario de seguridad lo hago responsable si algo le pasa a mi familia y a mí porque le ha valido madre, al gobernador y a todos si me pasa algo a mí y a mi familia, yo soy un hombre trabajador y del campo”, dijo.

PAN rechaza politizar el tema

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Gerardo Peña Flores, rechazó que los legisladores de su partido hayan politizado el tema del incidente de Vicente Verástegui, y afirmó que desde el primer minuto se solidarizaron con él y su familia.

Coincidió que no se debe politizar el tema de la seguridad, ni tampoco desvirtuar y comparar con una novela, para distanciarse de dar seguridad, "yo pido que se persiga a los criminales, la oposición lo único que hace es ser la voz de medio millón de tamaulipecos que no votaron por el partido oficial, y no es ningún pecado decir lo que uno piensa".

Comentó que el diputado no estará en la sesión de esta semana, debido a que se enfermó al estar en las cañas y el terreno húmedo.









