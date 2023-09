“Mi hijo está en estado crítico, me lo desfiguraron, su vida está en riesgo y a mi me está pesando porque soy su padre, yo no estuve presente para defenderlo”, señaló Miguel Ángel Cerda, padre del pequeño que fue brutalmente atacado por un perro de la raza pitbull en la colonia Otilio Montaño, municipio de Jiutepec, Morelos.

El ataque ocurrió al medio día de este lunes cuando el pequeño se dirigía con su abuela de regreso a su casa luego de asistir al jardín de niños, momento en que el can apareció de pronto y se fue directo a la cara del infante.

Tras el ataque, el menor fue trasladado al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en Plan de Ayala, en donde fue intervenido de emergencia. Horas después, su padre informó que había salido de cirugía pero que su situación era crítica.

“Cuando me tocó verlo a mi, estaba delirando porque decía que todavía sentía las mordidas del perro… y lloraba y le dolía… tenía desprendido toda la parte del cráneo”, narró.

Además pidió al dueño del perro hacerse cargo ya que los gastos por la condición de sus hijos ya superan los 20 mil pesos.

“Yo sé que el animal es animal, pero el perro tiene un dueño, así que quiero que se proceda correctamente como sea… porque se necesita que se lleven al perro y al dueño del perro para que se hagan responsables de lo que se deben de hacer”, señaló.

Miguel se encuentra estable: alcalde de Jiutepec

Rafael Reyes Reyes, alcalde de Jiutepec, informó que el pequeño se encuentra estable y con dieta líquida, de acuerdo con información que le fue compartida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Morelos.

A través de su cuenta de Facebook, el munícipe ha compartido informes continuos sobre el estado de salud del pequeño desde que sufrió su accidente.

Además, aseguró que desde la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de Jiutepec se está brindando acompañamiento legal a los familiares respecto a la denuncia que fue presentada ante el Ministerio Público.





Gogo, el pitbull que salvó al pequeño Miguel

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, otro perro de la raza pitbull fue el responsable de salvar al menor de 5 años luego de ser atacado por un perro de su misma raza el lunes pasado.

“Gogo”, como es conocido el lomito, llegó “como un ángel” a atacar al perro que se encontraba mordiendo al menor para que lo soltara.

Se dio a conocer que la dueña de “Gogo” se encarga de cuidar a perritos de la calle.





