La alcadesa electa de Mérida, Yucatán, Cecilia Patrón Laviada, destaca la llegada de la primera mujer a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como un mensaje muy poderoso para la historia de México y un orgullo para todas las que han luchado por una mejor nación, por lo que espera que su ascenso sirva para empoderar a más mujeres en el país.

A días de asumir como alcaldesa, el próximo 31 de agosto, Patrón Laviada descarta futurismos políticos, pues dice estar concentrada en el trabajo para consolidar a Mérida como una ciudad segura, en crecimiento y con oportunidades.

Del próximo gobernador Joaquín Díaz Mena (Morena), afirma que habrá colaboración y respeto porque ambos buscan trabajar por los ciudadanos.

Llega a la alcaldía de Mérida, ¿qué perspectivas tiene?, ¿ya tiene clara la ruta que seguirá?

—Por supuesto que sí. Me he preparado para llegar a esta posición durante muchos años.

Yo he dividido en grandes ejes la ciudad: uno es la Mérida segura y en paz. Recordemos que Mérida es una ciudad de las más seguras del país, además el estado de Yucatán es el estado más seguro del país y pues ahí vamos a trabajar muy fuerte en la modernización y equipamiento de la Policía Municipal. Cuando hay cohesión social, cuando hay participación ciudadana, se logran comunidades de paz y eso es lo que nosotros buscamos. La paz no es la ausencia de la violencia, la paz es la generación permanente de oportunidades de desarrollo para las personas, vamos a trabajar por esto.

También la Mérida chula y brillante, de los servicios públicos, del alumbrado público, estamos hablando de calles pavimentadas, de drenaje, de parques y espacios públicos y de espacios deportivos.

Está la Mérida ordenada y moderna, tenemos que reorganizar la ciudad y lo vamos a hacer a través del Programa Municipal de Desarrollo Urbano; la Mérida justa, donde queremos que a todo el mundo le vaya bien, que haya piso parejo, que nadie se nos quede atrás, y ahí tenemos que entrar con cultura, deporte, educación y empleos mejor pagados.

En materia de inclusión de las mujeres, ¿qué ha pensado?

—Uno de los planes que tenemos es la Universidad de las Mujeres, para que ni ninguna que fue madre a temprana edad o no tan temprana y que no puede seguir estudiando porque tiene que cuidar a los hijos, tengan una escuela donde puedan acudir a estudiar mientras le cuidamos a sus retoños.

Vamos a impulsar las estancias infantiles para que las mujeres puedan salir a trabajar tranquilas y que nuestros niños tengan la oportunidad de desarrollarse.

Estos proyectos necesitan armonía política, ¿cómo se va a llevar con el próximo gobernador morenista?

—Ya me reuní con el próximo gobernador Joaquín Díaz Mena. Es una persona que conozco de hace muchos años y queremos lo mismo. Queremos que los meridanos sean felices, que estén plenos y vamos a trabajar, estoy segura que habrá una coordinación de respeto para lograr que a Mérida le vaya bien.

La primera mujer en la Presidencia, ¿qué opina al respecto?

—Hoy tenemos la primera mujer presidenta de México y eso debe ser un orgullo para las mujeres, pero también tiene una gran responsabilidad de entender que somos muchas las que estamos aquí. Que busquemos siempre empoderar a otras mujeres, porque cuando llega una mujer, debemos de llegar todas y así lo debemos ver. Si llegó Claudia es que llegamos las mujeres.

Es muy importante. Es un mensaje muy poderoso en la historia de este país, un sueño de muchas mujeres que han dado su vida, porque si hoy estamos nosotras en estas posiciones —yo como alcaldesa electa, Claudia como presidenta electa— es gracias a la lucha de miles.

Está en una ruta para aspirar a gobernadora. ¿Veremos eso?

—Mi primera ruta es ser la mejor alcaldesa que ha tenido Mérida en los hechos, en el momento y en los próximos tres años. Hay mucho que hacer y no me puedo distraer pensando en otras cosas. Yo siempre he pensado que la mejor carta de presentación que tenemos cualquier servidor público es nuestro trabajo y que cuando te empiezas a futurear es cuando las cosas no salen bien. Yo soy una mujer con los pies en la tierra y tengo muy claro cuál es mi camino, hacia dónde voy. Me he preparado para llegar a este momento y pues si mi trabajo va a hablar por mí, estoy segura que vamos a dar buenos resultados.

Su partido, el PAN, ¿cómo lo ve en esta coyuntura?

—Primero, celebro que va a ser el único partido de México que va a tener una elección directa de sus militantes y yo creo que eso habla del espíritu democrático del PAN. También, desde luego, el 2 de junio hubo un mandato de los ciudadanos que el PAN tiene que escuchar y que tiene que entender que nos tenemos que renovar y que nos tenemos que poner a las necesidades de la gente, de lo que la gente nos pide.