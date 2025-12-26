Una pequeña casa prefabricada, obsequiada por Margarita López Portillo, hermana del expresidente José López Portillo, construida entre 1977 y 1978, resguarda las pocas pertenencias que pudieron rescatarse de María Sabina: huipiles mazatecos, un rebozo negro, utensilios de barro, un metate de piedra y planchas de hierro antiguas.

En una segunda habitación se observan pinturas y fotografías, entre ellas una imagen que destaca: María Sabina junto a John Lennon, líder de The Beatles. Un tercer espacio conserva más fotografías y recortes periodísticos.

Desde hace 15 años, esta vivienda alberga el museo con el que su familia busca honrar a la llamada “sacerdotisa de los hongos”, figura que dio fama mundial a Huautla de Jiménez, en la Sierra Mazateca de Oaxaca.

AUN SIGUE DE PIE LA CASA DE MARIA SABINA LA SACERDOTIZA DE HUAUTLA DE JIMENEZ Y CON ELLO UNA DE LAS ANECDOTAS DE LA VISITA DE LOS BEATLES PARA PROBAR SUS HONGOS FOTO EDWIN HERNANDEZ EL UNIVERSAL

Una vida marcada por la sanación y la humildad

“Vivió sus últimos años en el Fortín. Nunca buscó riqueza ni lucró con su sabiduría”, se lee en una lona colocada en el museo, donde se resalta su humildad y vocación de sanación física y espiritual.

María Sabina nació el 22 de julio de 1894 en Río Santiago, localidad de Huautla de Jiménez, y falleció el 22 de noviembre de 1985, a los 91 años, en la ciudad de Oaxaca.

Su tataranieta, Janet García Martínez, relata que la chamana padeció diversas enfermedades, las cuales, según la tradición familiar, contrajo al ayudar a sanar a otras personas.

El descubrimiento de los niños santos

María Sabina llegó a Huautla junto a su abuelo y su hermana Mariana, con quienes pastoreaba chivos. En una ocasión, al subir a la montaña sin alimento, ambas consumieron hongos silvestres para calmar el hambre.

El efecto fue inmediato: comenzaron a alucinar, primero con miedo y después con una sensación de belleza y revelación. Aunque el abuelo las reprendió, ese episodio marcó el inicio del vínculo de María Sabina con los “niños santos”.

A pesar de la prohibición inicial, continuó consumiendo los hongos y descubrió su don espiritual, convirtiéndose en la primera mujer chamana en demostrar que los niños santos eran medicina y una vía para sanar.

Matrimonios, maternidad y sacrificios

A los 14 años, fue casada a cambio de frijol, maíz y un animal, como dictaban las costumbres locales. Debido a su corta edad, sufrió abortos y no tuvo hijos con sus dos primeros esposos.

Fue hasta su tercer matrimonio, alrededor de los 30 años, cuando tuvo tres hijos y pausó temporalmente su labor de sanación, ya que la tradición permitía sanar sólo a personas solteras.

Fama mundial y rechazo local

La fama de María Sabina trascendió su comunidad y atrajo a turistas extranjeros, políticos y figuras internacionales como John Lennon, lo que provocó envidia y rechazo en Huautla de Jiménez.

Según su familia, esta situación derivó en amenazas y en el asesinato de uno de sus hijos, con la intención de obligarla a dejar la sanación. Sin embargo, continuó con su labor, guiada —afirman— por los mensajes de los niños santos.

Tras su muerte, el don fue heredado a su nieto Filogonio García Martínez, quien la asistía en las ceremonias. Otros descendientes, como Anselmo y Andrés Donaldo García Martínez, continúan el aprendizaje, aunque se consideran aún principiantes.

Su primera casa, de adobe, fue vendida por sus hijos sin conocer el valor histórico que adquiriría. Aunque permanece en pie, ya no se permite el acceso. La casa prefabricada, donde vivió entre ocho y diez años, es hoy el museo, pese a que —según su tataranieta— no era de su agrado.

Huautla, un pueblo mágico marcado por su herencia

La familia considera que María Sabina dejó una riqueza cultural no sólo para sus descendientes, sino para toda la comunidad. Gracias a ella, Huautla de Jiménez es conocida en el mundo y es hoy un Pueblo Mágico.

“Huautla es conocida gracias a María Sabina y a sus niños santos”, afirma Janet García, destacando que el mayor flujo de visitantes ocurre durante el Día de Muertos.

Sanación, festividades y recomendaciones

La familia recomienda realizar las experiencias de sanación entre junio y agosto, cuando es temporada de los niños santos. Aunque también hay interés durante el Día de Muertos, advierten que no es la mejor fecha, ya que —según la tradición— se abre un portal espiritual para las ánimas.

Del 17 al 22 de julio, la familia organiza un festival para conmemorar el natalicio de María Sabina, celebrando la vida y el legado de una mujer que transformó la historia espiritual de Oaxaca y del mundo.

