LA PAZ, BCS.- El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío fue acusado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de ejercer violencia simbólica contra una profesora de nivel preescolar en la entidad, durante un encuentro de trabajo.

La maestra, Claudia Isabel Peña Garza, acudió a presentar una queja formal, por los hechos ocurridos en el mes de noviembre de 2023, cuando se desempeñaba como diputada parlamentaria y el gobernador la increpó, interrumpió al hacer uso de la voz, y emitió diversas expresiones que en opinión de activistas y feministas, se tipifican como conductas violentas, machistas, misóginas y discriminatorias.

En declaración a medios, la profesora señaló que posterior al incidente que quedó grabado en audios que circularon en redes sociales, buscó acompañamiento para procesar el tema y poder dar paso a la queja en una primera instancia.

“Estoy denunciando que se ejerció violencia simbólica, este es el primer paso. He sido asesorada y he reflexionado sobre todo el contexto antes de actuar. El gobernador fue sarcástico, prepotente, y solo por que yo le hice una observación para que hubiera un intercambio de ideas y no un monólogo que él extendió por más de 50 minutos”, expuso.

La profesora recordó que el encuentro fue en el marco de los trabajos del Segundo Parlamento de Mujeres del estado, donde se reunieron diversas mujeres para realizar una agenda de temas y llevarlas en una sesión al Congreso del estado, donde a su vez la legislatura actual deberá trabajar en ellos.

Esta iniciativa forma parte de las batallas de las mujeres por ocupar espacios en la toma de decisiones –refirió– y justamente sorprendió la actitud del gobernador durante el encuentro que además ocurrió en el marco de las actividades del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las mujeres.

“Es lamentable que haya ocurrido y más lo es el hecho de que cotidianamente muchas mujeres hemos sido violentadas por otras dependencias, no solo por el Ejecutivo. Precisamente por eso como parlamentarias llevábamos aportaciones para que se trabajaran, y buscábamos un diálogo con el gobernador, no un monólogo”.

Foto: Especial

La profesora remarcó que la violencia simbólica “contempla a todos aquellos pensamientos, mensajes o conductas que tienen como finalidad excluir mediante la humillación, intimidación a quienes no se ajustan a ciertos estereotipos”.

Dijo que este es un primer paso para hacer visible que como funcionarios debe privilegiarse el respeto, tolerancia, y la capacidad de diálogo, y no promover violencias.

La reunión ocurrió el pasado 22 de noviembre, y el gobernador hizo patente su enojo ante la intervención de la profesora cuando buscaba tomar la palabra y lograr un diálogo entre todas con el gobernador.

“Estás en mi casa, eh… ¡como te llames”... no me interesan tus maestrías!”, le dijo, mientras la profesora se presentaba y daba el motivo de su intervención, incluso refería la falta de mención de parte del gobernador a la participación de las mujeres en la historia del estado.

“Déjame hablar, yo fui parlamentario. Estás en mi casa, y estás en la Sala de Gobernadores, y no me interesan tus maestrías y todo. Lo que me interesa es que las mujeres, los hombres, los jóvenes, aprendan un poco de la historia de su patria chica. No es la lucha de las mujeres, es la lucha de un pueblo, donde hay hombres y mujeres, lesbianas, y debes ser respetuosa, más tú que eres profesora, eh”, le insistió el gobernador, mientras callaba a la profesora.

Cuando circularon las imágenes y audios de la reunión, colectivos de feministas reaccionaron y exigieron una sanción contra el mandatario, al menos una disculpa pública de su parte, pues consideraron que las expresiones, el tono utilizado y las acciones, constituían actos misóginos, violentos y discriminatorios.

Cabe mencionar que no es el primer altercado que protagoniza el gobernador.

Ha tenido reuniones ríspidas y se ha hecho de palabras con pescadores, agricultores, ejidatarios, familiares de personas desaparecidas, familiares de persona asesinadas, integrantes de colectivas feministas, periodistas y hasta empresarios.

