San Cristóbal de las Casas.— Representantes de los desplazados denunciaron que, a 11 días de que 6 mil 865 personas salieran de sus casas, el grupo paramilitar Los Autónomos ha regresado a la cabecera municipal de Tila para ingresar a las casas que no fueron destruidas en búsqueda de alhajas, dinero en efectivo y otras pertenencias.

El Foro para el Desarrollo Sustentable A. C., que asegura tener 20 años de acompañar a los pueblos indígenas de Chiapas, víctimas de desplazamiento forzado, llevó a cabo una encuesta entre los 6 mil 865 desplazados que dejaron sus hogares en Tila desde el 7 de junio.

Asegura que, de ese total, mil 439 personas originarias de Tila han tenido que separarse de sus familiares también desplazados.

“El lugar de refugio para las familias desplazadas fue principalmente Yajalón en Chiapas, pero también llegaron a Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Nuevo León. Las víctimas estiman que el número total de la población desplazada supera las 12 mil personas”, reveló el informe del Foro para el Desarrollo Sustentable.

“La situación sigue siendo tensa en la zona de conflicto. Las personas se sienten amenazadas y tienen temores de que su vida corre peligro en caso de que las autoridades los obliguen a regresar a Tila en estas condiciones”, sostiene el documento, por lo que las familias están temerosas de que sigan los asesinatos, quemas de casas, reclutamiento forzoso, violaciones, secuestro, cobro de piso y otros delitos.

“La situación actual no es nada fácil para las familias desplazadas de Tila. La crisis humanitaria no está resuelta y no hay condiciones para un retorno seguro. Es una obligación del Estado mexicano brindar garantías evaluables para su futuro retorno”, considera el foro.

Los desplazados aseguraron que si no encuentran solución a sus demandas de desarme y detención de los paramilitares, viajarán a Ciudad de México para establecer un plantón en el Zócalo, a fin de que sean atendidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.