Juxtlahuaca. – Tras las lluvias que se han registrado en la entidad en las últimas 24 horas, principalmente en las regiones de la Costa, Sierra Sur y Mixteca, distintos puntos de autopista, carreteras federales, estatales y de caminos de terracería han reportado corte parcial y otros sin circulación debido a deslaves.

Por ejemplo, sobre la carretera federal 175D de la ciudad de Oaxaca a Puerto Escondido, usuarios han reportado al menos seis derrumbes que obstruyen todo un carril, lo que ha hecho que la circulación sea intermitente, como en el tramo Barranca Larga a Ventanilla, a la altura del kilómetro 55, de acuerdo a Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Las lluvias intensas se han registrado debido a la entrada de John a Oaxaca, el cual podría intensificarse hasta huracán categoría 2 este martes, de acuerdo a SkyAlert Storm.

Por las constantes lluvias, algunas comunidades de la Sierra Sur, como Putla de Guerrero, Santa María Zacatepec y Mesones Hidalgo también han visto severamente afectados sus caminos y la carretera principal 125, que va de la Mixteca a la Costa.

Lee también John se intensifica a huracán categoría 1, próximo a costas de Oaxaca y Guerrero

Y es que la carretera federal 125 entre los kilómetros 146 al 192, que va de Putla a Santa María Zacatepec, está llenas de baches, deslaves, rocas, tierra, maleza y agua corriendo sobre la vía, sin que hasta el momento se realice algún trabajo de conservación y mantenimiento por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Oaxaca, ha expuesto un chofer de la Unión de Permisionarios del tramo en mención.

En tanto, hasta este lunes se encuentran incomunicadas dos comunidades triquis del municipio de Santiago Juxtlahuaca debido a los deslaves, mientras que en poblaciones como Santa Domingo del Progreso sólo se circula en un solo carril; los mismo sucede en algunas de las localidades de Yucuhiti y Nuyoó.

Mientras que pobladores y autoridades de las comunidades triquis Unión de los Ángeles y Yutasani, del municipio de Santiago Juxtlahuaca, informaron que se encuentran incomunicados por innumerables deslaves que se encuentran sobre la carretera que conduce a la cabecera municipal de Juxtlahuaca.

De acuerdo a las familias, las lluvias han sido constantes en las últimas dos semanas lo que ha provocado deslizamientos de la tierra en varios puntos de la carretera de terracería que conduce a Unión de los Ángeles y a Yutasani, desde el pasado 12 de septiembre.

Lee también Cuatro municipios de la costa de Oaxaca suspenden clases ante alerta por tormenta tropical John

En entrevista con EL UNIVERSAL, Fabián Pereda Pereda, dirigente de la organización Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), en la cual militan estas comunidades triquis, dijo que ya se hicieron los reportes a los distintos niveles de gobierno, pero ninguno ha dado respuesta.

“Los compañeros no pueden salir de sus comunidades, para una emergencia tienen que caminar más de 5 horas sólo para llegar a la cabecera municipal; no tienen ninguna información de cuando puedan acudir a apoyar para que se abra el camino. Es urgente sobre todo si un menor o abuelito ocupa el servicio médico porque allá no hay. Hemos insistido al gobierno municipal, al estado y al federal que nos ayuden a abrir el paso, pero desde el 12 de septiembre a la fecha no hay respuesta”, expuso.

jf