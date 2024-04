"La 'politiquería' con la que el gobierno de Jalisco maneja la seguridad ha costado la vida de dos candidatos en este proceso electoral", acusó la candidata a la gubernatura por la coalición PRI-PAN-PRD, Laura Haro, quien aseguró que, por ello, a partir de este lunes, el Ejército Mexicano se encarga de su seguridad.

“Derivado de la falta de atención, la indolencia, la arrogancia y la ineptitud del Gobierno del Estado, yo informé a la Federación sobre lo que estaba sucediendo en Jalisco, sobre cómo hoy esta politiquería que ellos hacen ha generado un mayor clima de violencia de inseguridad y que además ya le ha costado la vida a dos candidatos, uno, a nuestro amigo Humberto Amezcua (priísta que buscaba la reelección en el municipio de Pihuamo)”, señaló.

La candidata indicó que a partir de esto, el gobierno federal hizo un análisis de riesgo y determinó asignar elementos del Ejército para resguardarla durante el resto de la campaña.

“De manera inmediata me localizaron altos mandos de la Sedena, yo les decía que analizaran la situación de riesgo y desafortunadamente la autoridad federal determinó que tu servidora está en una condición de vulnerabilidad, y yo quisiera pensar que no es por cuestiones políticas y que ojalá el Estado haga su chamba, y efectivamente el la Federación determinó, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, que me acompañen (lo elementos del Ejército)”, afirmó Haro.

Por su parte, el gobierno de Jalisco rechazó las declaraciones de la candidata y la acusó de mentir para intentar sacar provecho político.

“Lamentamos que la plataforma de sus aspiraciones electorales se base en calumniar y desvirtuar el trabajo que desde las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno se realiza no sólo para atender sus peticiones, sino también para cubrir las necesidades de todos los actores que participan en el proceso electoral”, señaló la administración estatal.

Señaló que previa petición por oficio, se han realizado un total de 161 acompañamientos de seguridad a la candidata Laura Haro, desde diciembre del 2022 hasta el pasado mes de marzo del 2024, tanto en su carácter de Presidenta del Partido Revolucionario Institucional, como de precandidata y ahora candidata al Gobierno de Jalisco.

El gobierno estatal afirmó que el acompañamiento que oficiales del Ejército Mexicano le brindan en su trayecto a la candidata, no obedece a la negativa de las autoridades estatales para hacerlo, “sino a la atención establecida en el protocolo del esquema de protección de candidatos 2024, dispuesto por el Gobierno Federal a través de las Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana”.

