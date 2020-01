Jalisco no firmará desaparición del Seguro Popular: Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, insistió en que no entregará el sistema de salud de la entidad a la federación y consideró que ésta tiene un completo desorden en la materia.

"Es un verdadero desorden lo que está pasando en materia de salud a nivel federal; en Jalisco no habrá pretextos y se fijará la postura en la reunión con el Presidente el próximo martes, hay muchas dudas sobre lo que están planteando", dijo.

Consideró que el modelo propuesto es centralista, absurdo y poco claro e insistió en que Jalisco no firmará la carta de desaparición del Seguro Popular.

"Hay muy poca claridad y pocas definiciones respecto a la manera de los estados que hemos decidido no caminar en esta ruta que nos parece está condenada al fracaso", señaló.

Aseguró que buscará platicar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se puedan aclarar dudas.

Recordó que el año pasado no se recibió el dinero federal por un asunto burocrático que atribuyó a una obstaculización por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, pero afirmó que se hará frente a esta circunstancia.

Alfaro refirió que no se sabe cuál será el compromiso de la Federación y cómo será el modelo de coordinación porque aunque está expresamente establecida que los estados están en libertad de poder o no entregar su sistema de salud no se conoce qué implicaciones tendrá no hacerlo.