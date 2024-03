Luego de que la madrugada de este miércoles el periodista Jaime Barrera fuera liberado tras permanecer privado de su libertad desde el pasado 11 de marzo, el comunicador dijo que en el tiempo que fue secuestrado sus plagiarios le dieron “unos tablazos”.

En entrevista con Azucena Uresti, Barrera detalló que permaneció todo el tiempo en el piso, en al menos dos domicilios, pero que no pudo ver ni a sus captores, ni los lugares donde estuvo, porque le vendaron los ojos.

Al ser cuestionado si sus plagiarios le hablaron durante el camino, el periodista contó que le cuestionaron sobre su labor periodística.

“Pues sí, por qué escribía lo que escribía, de parte de quién lo escribía, pues yo lo que les decía es que no escribo de parte de nadie ni por consigna de nadie, yo escribo lo que creo que es periodístico, yo creo que fue un poco de intimidación”.

Asegura que pedirá protección del mecanismo federal.

“Nunca me lo esperé venir, yo siempre he sido un poco incómodo, pero yo siempre pensé que había respeto por la forma en la que me conduzco, nunca escribo por consigna de nadie, ni para favorecer a nadie”.

Dijo que se reincorporará a su trabajo periodístico el próximo lunes y exigió más protección a las autoridades.

Lee también ¿Quién es Jaime Barrera Rodríguez, periodista mexicano que fue reportado como desaparecido?

No fue un secuestro, sino una advertencia

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Barrera dijo que fue privado de su libertad como una "especie de advertencia" por lo que escribe y lo que dice.

“Tengo que hablar con abogados para hacer una crónica más precisa, para aclarar ideas, ser muy preciso porque quedan así como advertencias: 'hoy te vas, pero sabemos dónde vives, dónde estás, tu familia', dijo.

Relató que "fue una odisea larga, terrible, pero afortunadamente terminó bien”.

No fue un rescate, fue liberado por sus captores

En entrevista con Rodolfo Martin Guerrero, para N+ Guadalajara, Barrera dijo que la madrugada de hoy fue hallado por elementos de la Guardia Nacional, en el municipio la Magdalena, en Jalisco, y que los elementos de seguridad solo llegaron a auxiliarlo, pues sus captores ya lo habían liberado.

Lee también “Queremos que regrese vivo y sano”: Exigen la presentación con vida del periodista Jaime Barrera, desaparecido en Jalisco

Agradeció a sus compañeros las muestras de solidaridad que tuvieron con él.

Barrera fue valorado por un médico para descartar problemas de salud y ya se encuentra con su familia.

Continuarán las investigaciones: Alfaro

Por su parte el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, se pronunció a través de su cuenta de X, donde dijo que continuaran las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables, a su vez, agradeció a las corporaciones de seguridad y búsqueda por su trabajo y a la ciudadanía por su ayuda.

Declaración de Enrique Alfaro, tras la liberación del periodista Jaime Barrera. Foto: X

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL