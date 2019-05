Investigan a jefe de la policía por disparar al aire en Sinaloa

Culiacán, Sin.- El Órgano de Control Interno de la Dirección de Seguridad Pública de Mazatlán abrió una investigación interna para certificar que el Subdirector Administrativo, Jaime “N”, efectuó disparos al aire en aparente estado de ebriedad durante una fiesta celebrada en el fraccionamiento ISSSTESIN el domingo pasado.



Pese a que el funcionario de seguridad fue removido de su cargo por ordenes del presidente municipal, Luis Guillermo Benitez Torres, el caso no está cerrado, puesto que solo se tienen versiones de vecinos de que él fue el responsable de accionar en varias ocasiones un arma.



Jaime Ramón Lizarraga Medina, director de Seguridad Pública en Mazatlán, señaló que la versión de este es que solo escuchó disparos cerca de su hogar, sin conocer la identidad del responsable, acción que implica una omisión grave de su parte al no reportar los hechos.



La investigación, que se abrió luego de su separación del cargo, recopila testimonios de vecinos y se cotejará los siete cascajos percutidos que se recolectaron fuera de su hogar para determinar si coinciden con su arma de cargo.



Comentó que Jaime “N”, tenía poco más de 45 días de haber sido designado como subdirector administrativo de la Policía Municipal del Puerto, por lo que tenía asignado un vehículo oficial, mismo que el día de los hechos se encontraba estacionado fuera de su hogar.



Un grupo de agentes respondió a una llamada anónima a la línea de emergencia 911, en la que se alertaba que fuera de una vivienda en el fraccionamiento ISSSTESIN una persona realizaba disparos al aire.



Los agentes que acudieron al lugar de los hechos, no encontraron a nadie en la vía pública, pero se percataron que la unidad oficial estaba estacionada y por versiones de algunos vecinos, se conoció que Jaime "N" había disparado su arma al aire.



Luis Guillermo Benitez Torres, presidente municipal de Mazatlán, dio a conocer la semana pasada que se tiene un deficit de casi 800 elementos de policías, lo que dificulta la vigilancia, por lo que se tiene coordinación con la Policía Estatal Preventiva para suplir el deficit.