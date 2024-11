Acapulco, Guerrero.- Se iniciaron los trabajos de rehabilitación de la Avenida Escénica de este puerto guerrerense, con una inversión inicial de 22 millones de pesos.

Por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, los trabajos se realizarán en una sola etapa y se agilizarán los procesos para ofrecer una nueva imagen y seguridad a quienes transitan por esta importante vía portuaria.

En su mensaje, la mandataria sureña aseguro que “estamos realizando un proyecto integral de mejora para la infraestructura pública de este maravilloso puerto, que es Acapulco”.

Asimismo, expresó: “El objetivo es recuperar el brillo histórico de este destino, con infraestructura de calidad, con una campaña intensa de promoción turística; vamos también a hacer un relanzamiento del destino, atendiendo y limpiando, cuidando la casa”.

Gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante conferencia para iniciar trabajos de rehabilitación de Avenida Escénica en Acapulco, Guerrero (5/11/2024). Foto: Especial

Y precisó: “No podemos invitar a otros a que visiten nuestra casa, si no tenemos nuestra casa lista y limpia”.

A este evento asistió la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, así como el titular de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), Martín Vega González.

La gobernadora informó que esta obra inicialmente se realizaría en dos fases, pero se llevará a cabo en una sola etapa, desde la Base Naval hasta Puerto Marqués, lo que permitirá dar celeridad a las acciones y ofrecer una nueva imagen y seguridad, tanto a turistas como a residentes que circulan por esa zona de la ciudad.

“Muchas veces se le ha dado mantenimiento, rehabilitación. Nosotros queremos hacerlo precisamente de raíz y hacerlo bien, para que no sean tantas veces las que se esté trabajando, porque también sé que a veces provoca molestias, porque hay tráfico, porque hay muchas personas que tienen que llegar a su trabajo, tienen que llegar a las escuelas. Y nosotros por eso, queremos tener las mínimas molestias, queremos hacerlo rápido”, expuso.

Trabajos de rehabilitación de Avenida Escénica en Acapulco, Guerrero (5/11/2024). Foto: Especial

También, reiteró su compromiso con el puerto de Acapulco, luego del paso de los huracanes “Otis” y “John”, que generaron graves daños a la infraestructura de la ciudad.

Por ello, se está trabajando en temas como la limpieza de las calles, recolección de basura, atención con obras emergentes en puntos estratégicos como son Puerto Marqués, Bulevar de Las Naciones, Viaducto Diamante, entre otras acciones, encaminadas al correcto desarrollo del municipio.

“Juntos vamos por el renacer de Acapulco, esto es algo muy importante. Yo he visto la solidaridad, he visto el amor, he visto la fraternidad y la unidad de las y los acapulqueños. Eso nadie nos lo puede quitar, esa fraternidad y esa unión que tenemos como acapulqueñas, como acapulqueños”, especificó.





