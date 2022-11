Indigna ride que dio Eduardo Bours a Alfonso Durazo

El que parece “chivo en cristalería” en Sonora, nos cuentan, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño (Morena), pues eso de ganar simpatías no se le da. Nos relatan que don Alfonso salió en un video abordando una camioneta de lujo, con rumbo al aeropuerto de Cajeme, cuyo chofer era “nada más y nada menos” que el exgobernador Eduardo Bours Castelo (PRI), recordado por frases como “duermo como bebé”, tras la tragedia de la Guardería ABC. El incidente, nos indican, ya cobró su primera baja, pues Patricia Duarte Franco, madre de uno de los niños fallecidos, anunció que renunciaba a su puesto en Sedesson por la indignación, mientras los detractores de don Alfonso le recuerdan que “el que con lobos anda, a aullar se enseña”.

“Manita de puerco” a alcalde

Desde Jalisco nos platican que el que estaba entre la espada y la pared era el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro (MC), pues la decisión de Movimiento Ciudadano de que sus integrantes no vayan a la Feria Internacional del Libro (FIL) lo dejó en medio, ya que como autoridad le corresponde estar en la inauguración y él anda urgido de escaparates para ser el candidato naranja a gobernador. Nos explican que, aunque don Pablo ha aclarado que no milita en MC, tampoco quiere hacer algo que dé argumentos a sus contrincantes para dejarlo fuera, por lo que de última hora “dio su bracito a torcer” y canceló su participación a la FIL. “Donde manda capitán, no gobierna marinero”.

Balconea góber ¡a morenista!

Donde “se pusieron de a peso las pedradas” entre morenistas, nos comentan, fue en Veracruz, luego de la comparecencia en el Congreso local del secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga. Nos relatan que la diputada local Eusebia Cortés Pérez (Morena) acusó irregularidades en la dirección de Transporte y Tránsito, pero en respuesta el gobernador Cuitláhuac García Jiménez (Morena) le reviró a la diputada que era una mentirosa, chantajista y exhibió que doña Eusebia “habla así porque tiene placas de taxis (…) ella se ha acercado a Transporte a solicitar gestiones indebidas y se le ha rechazado”. Bien dicen que “cuando la perra es brava, hasta a los de casa desconoce”.

Cocinan alianza opositora

Nos comparten que en Morelos se comienza a cocinar la alianza electoral del PRI, PAN y lo que queda del PRD para los comicios de 2024. Nos detallan que, de darse la unión, quien “llevaría la sartén por el mango” sería el PAN, ya que es el partido que cuenta con mayor base social y presencia en los municipios, aunque el PRI pugna por llevar a una mujer como abanderada, lo cual apoya el PRD, aunque el sol azteca en el estado está más apagado que “llama olímpica” desde hace tiempo, porque no cuenta con representación en el Congreso local y su presencia en los municipios es casi nula. ¡Qué tal!