Cancún.— Este jueves se inaugura de nuevo el Tren Maya. Ahora toca el turno al Tramo 5 Norte — de Cancún a Playa del Carmen—, mientras continúan las obras en el Tramo 5 Sur —de Playa del Carmen a Tulum—, en desacato a la suspensión definitiva otorgada en diciembre por un tribunal federal.

El pasado 21 de diciembre un Tribunal Colegiado del Décimocuarto Circuito ordenó “paralizar” las obras en el Tramo 5 Sur, en tanto se presenta una serie de estudios como parte de las condicionantes impuestas al megaproyecto.

El Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán, publicó dicho acuerdo. Sin embargo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se dio por notificado hasta el 7 de febrero, de acuerdo con lo expresado a EL UNIVERSAL por la defensa legal que acompaña a los ciudadanos que interpusieron el amparo que dio pie a la suspensión definitiva, que está vigente.

Lo anterior implica que la instrucción judicial de frenar los trabajos en el Tramo 5 Sur ha sido desacatada por lo menos durante los últimos 22 días, partiendo de la fecha en que Fonatur se dijo notificado.

Los trabajos continúan a lo largo del trazo que atraviesa cavernas subterráneas, lo cual ha sido documentado por activistas, espeleólogos y corroborado por este diario.

Estas obras incluyen la construcción de la terminal a la que se prevé que hoy llegue el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la estación de Cancún, como parte de la inauguración del Tramo 5 Norte.

“Normalizan la ilegalidad”

“Será una inauguración ilegal, atropellada. Hoy seguimos viendo que están como locos llevando tierra de aquí para allá, porque todavía hay zonas en donde no está puesto ni el balasto. No estamos seguros ni de que pueda pasar por ahí un tren, pero, bueno, no hay nada que inaugurar, sólo la prisa por la foto.

“Es también la inauguración del tren de la cobardía, porque hay muchas voces en contra, dentro de los mismos empresarios y otros sectores, pero hay mucho miedo ante las represalias. Mucha ‘baba de perico’ en corto, pero a la mera hora no dicen nada”, expuso el hidrólogo Guillermo D’Christy.

“Están en total desacato. La suspensión sigue vigente de Playa del Carmen a Tulum, pero los trabajos no han parado. Lo más grave es que ya nos acostumbramos a que ignoren la instrucción de los jueces. Está normalizada la ilegalidad y no hay autoridad que les ponga freno.

“Los jueces sí nos dan la razón, dictan suspensiones, pero a la mera hora el gobierno federal les entrega dos o tres papeles de cumplimientos extemporáneos y todo queda en un trámite. Claramente no hay un contrapeso”, señaló D’ Christy.

Consultado sobre el tema, el presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanís Ortega, reprochó “la falta de acción” del Poder Judicial para dar vista al Ministerio Público sobre el desacato a esta y otras suspensiones judiciales cometidas con motivo de las obras del Tren Maya.

“Ha sido sistemático el no respetar las suspensiones y me parece que lo que hemos visto es una falta de acción del Poder Judicial al no dar vista al Ministerio Público por estos desacatos”, expresó.

“Estamos en presencia de esto [el desacato] y habría que darle vista al Ministerio Público para que se pronuncie al respecto. No hay que darle muchas vueltas, está muy claro, si están notificados, entonces están en falta”, sostuvo y expuso que otra dependencia que ha incurrido en “una omisión brutal” es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ante los delitos ambientales cometidos a lo largo del Tramo 5, Norte y Sur.

“Sabe perfectamente que se han cometido delitos ambientales y no lo han hecho del conocimiento del Ministerio Público. Dos ejemplos: los cambios de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización, lo cual es un delito conforme al [artículo] 418 del Código Federal, y también hubo delito ambiental al remover vegetación natural sin las autorizaciones correspondientes”, puntualizó Alanís.

“Lo que ha hecho Fonatur y todas las empresas que participan con ellos es violar sistemáticamente el Procedimiento [de Evaluación del Impacto Ambiental], con Manifestaciones de Impacto Ambiental extemporáneas, flojas, sin el debido sustento técnico, jurídico y científico; lo hicieron sólo para cumplir el requisito”, concluyó Alanís Ortega.

Registran expertos más de 20 cuevas perforadas

Cancún.— Los trabajos en el Tramo 5 Norte del Tren Maya —de Cancún a Playa del Carmen— se intensificaron para posibilitar una inauguración similar a las dos que ya tuvieron lugar en diciembre pasado, con obras inconclusas.

El Tramo 5 Norte sale de la estación Cancún, ubicada atrás del aeropuerto internacional, sigue al municipio de Puerto Morelos, a la altura del kilómetro 5.5 de la Ruta de los Cenotes y llega hasta Playa del Carmen.

Al respecto, colectivos opositores al proyecto convocaron a una manifestación pacífica en la estación de Playa del Carmen.

El biólogo Roberto Rojo mostró en un video las perforaciones en la caverna Dos Balas. Foto: Especial

Nuevas perforaciones

El martes, activistas exhibieron videos y fotografías tomadas por el biólogo Roberto Rojo, que evidencian nuevas perforaciones en la caverna Dos Balas, en el trazo del Tramo 5 Sur, donde continúan las obras pese a que hay una suspensión definitiva.

“Estos son los pilares más grandes que he visto hasta el momento. Son enormes. Los agujeros que hacen son gigantescos. Están recubiertos de cemento, pero lo triste aquí, además de la perturbación, es que todo eso que está ahí abajo es otro derrame de concreto.

“Eso que ven ahí son huellas de un animal que pasó cuando el concreto todavía estaba fresco”, se escucha decir a Rojo en un video y muestra los rastros de animales que, explicó, suelen entrar a las cavernas en busca de agua y ahora se encuentran con concreto y el paso bloquedo.

Por su parte, Rodrigo Medellín, investigador del Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres del Instituto de Ecología de la UNAM, expuso su preocupación por la inestabilidad que pueda tener el tren en el trayecto que pasa sobre las cavernas y agregó que tienen documentadas más de 20 cuevas afectadas, destruidas, perforadas e influidas por el cemento y concreto que se filtra y llega a cubrir los estratos del agua.

“Yo lo dije desde un principio, van a destruir el acuífero y están destruyendo el acuífero”, expuso el investigador e invitó a los mexicanos “a no subirse a ese tren, por su vida”.