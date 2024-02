Mientras la perforación de cavernas continúa en el Tramo 5 Sur, de Playa del Carmen a Tulum, en franco desacato a la suspensión definitiva otorgada por un juez federal, que ordenó frenar las obras, el gobierno mexicano acelera los trabajos para la inauguración del Tramo 5 Norte, de Cancún a Playa del Carmen, el próximo jueves.

Colectivos como Sélvame del Tren, la Selva Salva, Conciencia Ciudadana México, Defendiendo el Derecho a un Medioambiente Sano (DMAS), Selva Maya S.O.S., Moce Yax Cuxtalt y S.O.S. Cenotes han convocado a la comunidad a manifestarse pacíficamente ese día en la estación del Tren Maya que, a dos días de su pretendida inauguración, no está lista y sigue construyéndose.

La invitación se ha hecho a la población en general, a comunidades indígenas y rurales, a empresarios y académicos de Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Chemuyil, Puerto Aventuras, Akumal y Tulum, que se ubican en el Tramo 5, a fin de pronunciarse en defensa de la selva y del agua.

“Será una inauguración ilegal, atropellada. Hoy seguimos viendo que están como locos llevando tierra de aquí para allá, porque todavía hay zonas en donde no está puesto ni el balastro. No estamos seguros ni de que se pueda pasar por ahí un tren, pero bueno, no hay nada que inaugurar más que la prisa por la foto.

“Es también la inauguración del Tren de la cobardía, porque hay muchas voces en contra, dentro de los mismos empresarios y otros sectores, pero hay mucho miedo ante las represalias. Mucha ‘baba de perico’ en corto, pero a la mera hora, no dicen nada”, expresó el hidrólogo, Guillermo D’Christy, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Esta mañana, las y los activistas exhibieron videos y fotografías tomadas por el biólogo Roberto Rojo, que evidencian la perforación –hoy mismo– de la caverna Dos Balas, a la altura de Paamul II, aún con la suspensión definitiva dictada desde diciembre por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, radicado en Mérida, Yucatán, que ordenó “paralizar” las obras.

“Estos son los pilares más grandes que he visto hasta el momento. Son enormes. Los agujeros que hacen son gigantescos. Están recubiertos de cemento, pero lo triste aquí, además de la perturbación, es que todo eso que está ahí abajo es otro derrame de concreto.

“Eso que ven ahí son huellas de un animal que pasó cuando el concreto todavía estaba fresco”, se escucha decir a Rojo, en uno de esos videos, grabados desde la caverna de Dos Balas.

Rojo muestra los rastros de probables mapaches o venados, dejados sobre el tercer derrame que han documentado en este mes.

El fundador de Cenotes Urbanos de Playa del Carmen, consideró que estos derrames no son involuntarios, sino intencionales. Las huellas observadas –explicó– son de fauna silvestre que entra a las cavernas en busca de agua para beber y encuentra, ahora, concreto.

El freno a los trabajos está sujeto a que el gobierno federal entregue una serie de estudios que debió hacer, como parte de las condicionantes que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) impuso para autorizar en términos ambientales la ejecución del proyecto, en junio del 2022.

Si bien dichos estudios pudieron haberse entregado ya –lo cual no se ha demostrado ni hecho público– el incidente de suspensión definitiva permanece, pues no ha sido levantado, por lo que la continuidad de las obras implica que el gobierno federal ha incurrido en un desacato a lo instruido por el Tribunal.

“Están en total desacato. La suspensión sigue vigente de Playa del Carmen a Tulum, pero los trabajos no han parado. Lo más grave es que ya nos acostumbramos a que ignoren la instrucción de los jueces. Está normalizada la ilegalidad y no hay autoridad que les ponga freno.

“Los jueces, sí, nos dan la razón, dictan suspensiones, pero a la mera hora el gobierno federal les entrega dos o tres papeles de cumplimientos extemporáneos y todo queda en un trámite. Claramente no hay un contrapeso”, señaló D’ Christy.

En tanto, los trabajos en el tramo de Cancún a Playa del Carmen se intensificaron para posibilitar la pretendida inauguración, el próximo 29 de febrero, similar a la ocurrida en los tramos 2, 3 y 4, es decir, con obras inconclusas en general.

En entrevista, la gobernadora de Quintana Roo, “Mara” Lezama, adelantó que mañana –día previo a la inauguración– habrá un recorrido de revisión y pruebas, desde Palenque hasta Cancún.

Entusiasta por lo que a su juicio, se detonará en la región y particularmente en Quintana Roo, destacó que el “tren de la justicia social” –como le llama– abarca 525 kilómetros, de los mil 554 que contiene todo el circuito, que integra además a Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán.

Enfatizó que el tramo con la mayor demanda será precisamente el 5, que corre por Quintana Roo, además del 6, de Tulum a Chetumal.

El 5 Norte, que será inaugurado, posee 2 estaciones, una de ellas en el municipio de Puerto Morelos y la otra en Leona Vicario.

