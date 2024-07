TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Madres agraviadas y activistas inauguraron la tarde de este jueves en una área del parque deportivo recreativo Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez el mural "Mujeres en Resistencia contra la Violencia Vicaria", como un testimonio de denuncia y protesta permanente contra ese delito en Chiapas.

Eileen Leticia Rodríguez López, una de las promotoras dijo que el objetivo del mural es dar mayor difusión al delito de violencia vicaria cometido por interpósita persona, que se agregó a la ley por una vida libre de violencia hacia las mujeres, al código civil y penal de Chiapas.

En la ley lo que no se nombra no existe , ahora ya es un hecho ya es un delito, el objetivo es difundir el tema, para que otras mujeres que viven una situación de violencia de ese tipo ,sepan que esa conducta lo pueden denunciar. Que no es normal la violencia sicológica, patrimonial , económica y otras inmersas en la violencia vicaria.

Sobre todo, agregó la representante estatal del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, tampoco es normal que en esa expresión violenta se involucre a la infancia; los niños " no tienen porque involucrarse en la violencia contra la mujer.

" Y, menos que se les tome como instrumentos ( a los niños) para seguir violentando a la madre cuando ya no se tiene acceso a ella porque ya existe una separación".

De modo que, añadió la activista , ése es el llamado, a través del arte que plasmaron las autoras que elaboraron el mural ; que se conozca sobre la violencia vicaria.

En la obra figura una placa con el código QR para acceder a las páginas y al contenido del Frente Nacional contra Violencia Vicaria ,donde se podrá tener la información, en caso de que se padezca violencia , las madres del Frente orientarán y apoyarán.

El mural de tabla roca, de 10 por 3 metros de extensión, plasma los rostros de las madres que forman parte de los casos más visibles de violencia vicaria en Chiapas, y particularmente " dos casos más crueles , el de Mayté López que lleva 7 años " sin poder siquiera convivir con sus hijos".

Ahí está también la historia de Cristi Fuentes que hace 13 años no tiene acceso a sus hijos y en un juicio sin sentencia todavía . "

Estos casos, puntualizó Rodríguez López, parecen de película, pero son una triste y cruel realidad para ellas como madres como todas las secuelas que ya tienen sus hijos".

