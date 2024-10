Una de las cinco personas localizadas decapitadas el domingo pasado en un tramo carretero del municipio de Ojuelos fue identificado como Jonathan David Guerrero, joven de 19 años desaparecido el pasado 7 de septiembre cerca de la Nueva Central Camionera, en Tlaquepaque, Jalisco.

La Fiscalía del estado confirmó la identidad del joven e indicó que hasta ahora las otras cuatro personas permanecen sin identificar.

En septiembre pasado algunos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas advirtieron que la Nueva Central Camionera, en Tlaquepaque, se estaba convirtiendo en un punto peligroso, ya que habían documentado varios casos de personas, incluso de otros estados, que acudían a esa zona por una supuesta entrevista laboral y ya no regresaban.

Lee también Localizan cinco cuerpos embolsados en carretera de Jalisco; aún no han sido identificados

Uno de los colectivos registró hasta 67 casos de personas desaparecidas en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera entre enero y septiembre de 2024, y por la forma en que han ocurrido estas desapariciones, los colectivos sospechan que puede tratarse de reclutamiento forzado.

Gobernador niega problema de desaparición de personas en Central Camionera de Tlaquepaque

Sin embargo, el gobierno de Jalisco ha negado que ese punto de la metrópoli represente un riesgo para la seguridad de las personas e incluso el gobernador del estado, Enrique Alfaro, negó que hubiera un problema de desaparición en torno a la Nueva Central Camionera.

“Eso no es cierto, llevamos en los últimos días varios casos que se denunciaron como desapariciones, que hubo manifestaciones, que hay señalamientos y que terminan siendo casos que no estaban desaparecidos; hablemos con prudencia de estos temas, hay muchos casos de ausencias voluntarias, casos de chavos que se fueron por su propia voluntad y que fueron denunciados en esos términos.

"Me parece que no es correcto seguir alentando una idea que genere este miedo y esta psicosis; hay casos en los que todavía estamos buscando, pero no podemos estar hablando de que hay 15 desaparecidos en la Central, eso no”, señaló el mandatario estatal a principios de septiembre pasado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc