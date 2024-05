LA PAZ, BCS., 10 de mayo.- Profesores y personal administrativo que cumplen un mes de paro laboral ante la demanda del pago de quinquenios y regularización de plazas, se manifestaron este viernes en el mitin de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, en el destino turístico de Los Cabos, Baja California Sur.

Con pancartas con leyendas como “¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!”, y “Pago justo de quinquenios", los profesores de plantaron en los accesos del gimnasio auditorio Leonardo Gastélum, en Cabo San Lucas para visibilizar su demanda ante el retraso añejo de regularización de plazas y del pago de quinquenios y que ha mantenido sin clases a 120 mil alumnos durante un mes en toda la entidad.

Entre gritos, los profesores también criticaron que observaron una movilización de personal vestido de civil a bordo de unidades militares. “Ustedes son militares vestidos de civil, los traen acarreados para estar contra nosotros”, decían.

Lee también Se agudiza conflicto magisterial en BCS: 45 mil estudiantes no tienen clases

El profesor Luis Miguel Ramírez, denunció este hecho a través de un video donde se observa un convoy militar y personas sin uniforme militar. Foto: especial

El profesor Luis Miguel Ramírez, denunció este hecho a través de un video donde se observa un convoy militar y personas sin uniforme militar. El docente indicó que buscaron hacer notar su protesta, ante la falta de acuerdos con el Gobierno del estado. No obstante, refirió que no entregaron ningún documento, puesto que la candidata no tiene competencias en este momento, dijo.

Los profesores manifestaron su inconformidad por la resolución que ha planteado el gobernador, Víctor Castro Cosío, al proponer el 50 por ciento y un esquema de pago progresivo en los siguientes años.

Los docentes también se encuentran inconformes con su líder sindical, Elmuth Castillo, a quien acusan de operar a favor del gobierno estatal a cambio de candidaturas a familiares y amigos en el Partido Nueva Alianza, aliado morenista.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/cr