“¡Hasta Nuevo León, Baby!”, fueron las palabras que compartió el exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger en un video junto a Samuel García.

A través de sus redes sociales, el gobernador de Nuevo León compartió varios videos de su gira de trabajo en Los Ángeles, California, donde busca atraer mayores inversiones económicas al estado.

En estas gira, Samuel García tendrá dos participaciones como ponente, “Modernizing Global Supply Chains” y “Nearshoring Transforming North America”.

¿Adivinen quien viene a Nuevo León y nos va a ayudar con el Cambio Climático, Calidad del Aire, Agua asequible y Energías Renovables? @schwarzenegger



Inclusive con Tesla, pues aquí en Fremont California fue clave para construir la primer Fabrica de Tesla



Hasta la vista, BABY!! pic.twitter.com/YkYhK8U9wJ — Samuel García (@samuel_garcias) May 1, 2023

Lee también: Samuel García busca mayor inversión para Nuevo León en Los Ángeles California

¿Por qué la reunión entre Schwarzenegger y Samuel García?

Samuel García grabó varios reels para su red social de Instagram en los que comparte aspectos de su arribo a la oficina del actor que dio vida a Terminator y quien se coronó como Mr. Olympia en 1975.

En los videos se puede ver que el actor y político conserva varios elementos de sus películas, su trayectoria como gobernador de California, premios, entre otros objetos.

Al fondo se escucha una canción de Vicente Fernández de la que Samuel García hace referencia.

En uno de los reels, el gobernador de Nuevo León dijo que Schwarzenegger era un líder nato que impulsaba temas sobre cambio climático y energías renovables y que justamente lo buscaba para que lo ayudará a impulsar la Agencia de Calidad de Aire y la Agencia de Energías Renovables

“Voy a decirle que cómo me ayuda a mejorarlas… que me mande lana, fondos y a hacer una relación con California, la de Texas está muy fuerte, pero ahora hay que también hacerlas con California”.

Tras su reunión, Samuel García publicó un video con el siguiente mensaje:

Samuel García se toma foto con Ashton Kutcher

Ashton Kutcher participa hoy también en el Milken Institute sobre: Tecnología de la transformación, la nube y la... Posted by Samuel García on Monday, May 1, 2023

Por último, también compartió que en una de sus reuniones se tomó foto con el actor Ashton Kutcher.

¿Qué hace Samuel García a Los Ángeles?

El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, inició su gira de trabajo en Los Ángeles, California, con la finalidad de atraer mayores inversiones económicas al estado.

En Nuevo León se han confirmado más de 130 proyectos de inversión de costumbre del 2021 a marzo del 2023, con 68 nuevas empresas y 62 expansiones, lo cual representa aproximadamente 11 mil 564 millones de dólares para el estado.

Samuel García acudió a Estados Unidos para participar en el Milken Institute Global Conference, Advancing a Thriving World, en donde expondrá en el panel “Modernizing Global Supply Chains”.

Lee también: Incendio en recicladora de productos químicos de NL provoca grandes columnas de humo negro

Además, será ponente con el tema “Nearshoring's Impact on North America: A New Era in Trade Dynamics”, en el que también estará presente el legislador Darrell Issa, y directivos asociados al Milken Institute.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

rdmd