Tuxtla Gutiérrez.- Un grupo de al menos 300 migrantes de diferentes países, entre ellos familias enteras, escaparon de un albergue que administran autoridades del gobierno estatal en el municipio de Berriozábal, en la región centro de Chiapas, y emprendieron el trayecto hacia Arriaga, en la costa, rumbo a Oaxaca, informaron fuentes de seguridad y Protección Civil.

Una mujer de origen hondureño, que se encontraba en la estancia con su madre y sus hijos, afirmó que los tenían secuestrados, “teníamos 21 días de estar ahí. Nos quitaron el celular; todas nuestras cosas, dinero, todo”.

El ecuatoriano Diego dijo que rompieron las cadenas y los candados del portón para salir del inmueble.

Denunció que son de Ecuador, "y estuvimos encerrados un mes ahí con llave; hoy tuvimos la fuerza de salir, porque ya no aguantamos tanto maltrato e incomunicación”.

Se quejó que los sometían a revisiones exhaustivas, "incluyendo niños, nos pegan a la pared. Todos somos de Ecuador y Colombia".

El ecuatoriano Christhian contó que estuvo con su familia en el albergue y decidió escapar porque uno de sus hijos es prematuro y pese a la hemorragia en la nariz, no fue atendido.

Recalcó que exigen sus derechos a una vida, "queremos transitar libremente. Mi hijo estaba sangrando de la nariz y me dijeron que mientras no tenga glóbulos de sangre no podían atenderlo", enfatizó.

Algunos migrantes dijeron que una vez que escaparon del albergue firmaron voluntariamente su salida y empezaron a caminar en la carretera Panamericana.

Automovilistas y transportistas alertaron que, debido al fuerte calor, algunos migrantes se desmayaban y se solicitaron los servicios de emergencia.

El Sistema Estatal de Protección Civil informó en un comunicado que proporcionó atención emergente a un grupo migrantes.

De manera preliminar se informó que el grupo de migrantes lo conformaban un aproximado de 90 personas, entre adultos y menores de edad.

Se informó que personal de Protección Civil de Berriozábal los acompañaba con una ambulancia, y apoyaba con agua embotellada para reducir riesgos de deshidratación.

La tarde de este viernes, los migrantes continuaban caminando con sus pocas pertenencias. Asimismo, Protección Civil de Berriozabal reportó que atendió a 89 personas, entre ellas 42 menores de edad, una persona con lesiones en el brazo y otra con deshidratación.











