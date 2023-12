Zacatecas.- Tras la desaparición de ocho personas de origen ecuatoriano que inicialmente se señaló había ocurrido en Zacatecas, finalmente las autoridades zacatecanas salieron a aclarar que las investigaciones de la Fiscalía local apuntan a que el hecho ocurrió en el territorio del estado de Durango.

Cabe mencionar que este fin de semana la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas publicó las cédulas de búsqueda y activó el protocolo Alba por la no localización de ocho personas originarias de Ecuador, entre las que figuran cuatro menores de edad y cuatro adultos.

Todo indica que se tratan de familiares por los apellidos, ya que en una de las cédulas colectivas aparecen las fotos de Mariana Marcela Puencher Ujukam (22 años), así como Maite Elizabeth y Ema Liseth Jempekat Puencher de 2 años y 4 años de edad, respectivamente.

Mientras que en la segunda ficha se colocaron las fotos de Erika Graciela Unkuch Kunamp, de 22 años, así como de las niñas Yerika Yeraldi y Erika Isabella Jempekat Unkuch, de 4 y 5 años de edad, respectivamente.

Mientras que en otra ficha se colocaron las fotos de los hombres que responden a Marlon David y Jairo Lucio Jempekat Chamik, de 25 y 27 años, respectivamente.

En todas las fichas de búsqueda tienen como fecha de no localización desde el 10 de diciembre en Fresnillo, Zacatecas.

Sin embargo, este lunes, por medio de un video comunicado, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal aclaró que la Fiscalía General de Zacatecas le informó que el pasado 12 de diciembre recibió un comunicado de la Embajada de Ecuador en México para solicitar el apoyo en localizar a ocho personas ecuatorianas.

Explica que ante la petición de la embajada y en cumplimiento de la ley se emitieron las cédulas de búsqueda en esta entidad, pero menciona que no por esta razón significa que la desaparición o no localización haya ocurrido en Zacatecas, incluso, dijo que “de acuerdo a lo informado por la propia Fiscalía, la última geolocalización de uno de los teléfonos se da en Durango y no en Zacatecas”.

Recordó que hace un mes y medio sucedió un caso similar con una familia de origen colombiano, cuyo último contacto con la familia se había registrado en un punto de Zacatecas, pero después las investigaciones arrojaron que “habían sido privados de la libertad en la zona de Cuencamé”, perteneciente al estado de Durango.

Sin embargo, el funcionario estatal dijo que en el caso de las personas ecuatorianas, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas junto con las autoridades locales han iniciado los protocolos de búsqueda necesarios.

