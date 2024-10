Oaxaca de Juárez.— El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz (Morena), aseguró que son “muy de hígado” las exigencias de que también se investigue a Donato Vargas Jiménez, coordinador de Delegados de Paz del gobierno del estado, por la desaparición de la abogada y activista Sandra Domínguez Martínez y de su esposo Alexander Hernández Hernández.

Durante la conferencia de prensa de los lunes, el mandatario aseguró que no hay ninguna razón o avance en las investigaciones que sugieran que Donato Vargas o cualquier otro servidor público o funcionario de su administración, está involucrado en este caso.

“Ha sido muy insistente, de manera, siento yo, muy personal, muy de hígado, más que de otra cosa. No ustedes, sino quienes, y lo comento, porque no hay ningún argumento, ningún avance como para decir que uno de los funcionarios del gobierno, servidores del gobierno, estén involucrados en esto. Y ha sido de otro tipo, tengo la seguridad y al final de la investigación que se haga en el caso de Sandra, vamos a conocerla al final”, declaró.

Organizaciones de la sociedad civil, activistas y personas defensoras de derechos humanos han exigido a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) que dentro de sus líneas de investigación también se incluya a Donato Vargas, e incluso, ha exigido que sea separado del cargo.

También lee Sheinbaum: Se trabaja en la búsqueda de la activista Sandra Domínguez y su esposo; "están muy al tanto"

Lo anterior, porque la misma Sandra Domínguez denunció por el delito de amenazas a Donato Vargas, tras dar a conocer que era parte de un grupo de funcionarios públicos estatales y federales que participaban en dos chats en los que se violentaba sexualmente y cosificaba a mujeres indígenas.

La expareja del coordinador de Delegados de Paz y actual diputada federal del PT, Aracely Cruz Jiménez, también ha denunciado penalmente a Donato Vargas de violencia familiar, y lo ha acusado de participar en actividades como trata de personas, explotación sexual y de vínculos con el crimen organizado en el estado.

A 17 días de la desaparición de Sandra Domínguez y su esposo Alexander Hernández, hoy el gobernador accedió a pedirle a Donato Vargas que se separe del cargo por ocho o 15 días; pero insistió en que es inocente de la desaparición de la activista.

“Hay una línea muy bien identificada, pero voy a pedirle a Donato que se separe un ratito de su cargo, unos 15 días, unos ocho días, porque nada más que se apersone y que presente él, porque ya lo hizo ante la Fiscalía y que se vuelva a presentar y que esté ahí. Pero lo digo, no hay ninguna razón, pero lo voy a solicitar, para que él se someta a la investigación, aunque ya lo dijo, ya lo comentó, pero para que no se diga que aquí se protege y no tenemos por qué proteger a nadie”, recalcó Salomón Jara.





