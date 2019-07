Gobernador de Guanajuato pide a la Conade control del centro paralímpico de Irapuato

León.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señaló que el Centro Paralímpico Nacional de Irapuato es un “elefante blanco” que requiere entrar en operación y recibir mantenimiento, o de lo contrario “se va estar cayendo a pedazos”.

El mandatario anunció que pedirá a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que le entregue el espacio deportivo a Gobierno del Estado para que lo ponga a trabajar.

Dijo que está pendiente una visita de la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, a las instalaciones para que constate la situación en la que se encuentra.

“La intención es que lo vea y que nos lo entregue para operarlo. Se va a estar cayendo a pedazos si no se le da mantenimiento, si no se usa, y el problema es que la federación ni lo recibe, ni lo pone en marcha, ni no lo entrega; como dice el dicho: ‘Ni picha, ni cacha, ni deja batear’”, dijo.

El Paralímpico fue inaugurado en 2018 con proyecto de que sería un semillero de atletas, sin que a la fecha se haya utilizado.

DESATINADA POLÍTICA DE CONADE

El gobernador desaprobó la reducción de apoyos y cancelación de becas a los deportistas en la Conade; dijo que el respaldo para ellos es una inversión con la que se contribuye a la reconstrucción del tejido social.

“Es una inversión, no es un gasto y me parece una política desatinada, porque justo lo que necesitan muchos jóvenes es ese impulso, es ese apoyo, esa beca para poder seguir compitiendo y ganar medallas”, señaló.

Explicó que los atletas no son como una empresa que genera ingresos, pero son ejemplos para la reconstrucción del tejido social; por lo que en Guanajuato la política es de apoyo total a los deportistas.

Dijo que los deportistas guanajuatenses que requieran apoyo lo van a recibir, como la selección de Hockey, y la celayense Liliana Ibáñez, quien tiene una lesión. Dijo que la nadadora ha estado peleando.

El gobernador guanajuatense dijo estar seguro de que Ibáñez irá por sus terceros Juegos Olímpicos en Tokio.

