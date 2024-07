Valladolid, Yucatán.- Un instituto de nivel superior cerró sus puertas a una joven yucateca con discapacidad, la cual pretendía continuar sus estudios universitarios, luego de concluir el bachillerato con calificaciones de excelencia.

Se trata de Melisa Canul Canul, quien nació sin brazos, culminó su bachillerato con un promedio de 9.4, demostrando una notable determinación y esfuerzo.

Se graduó con honores del Telebachillerato Comunitario en el municipio de Tekom.

Sin embargo, sus planes de continuar sus estudios en Psicología fueron frustrados cuando el Centro Universitario Valladolid (CUV) le negó la inscripción, argumentando la falta de instalaciones adecuadas para personas con discapacidad.

"Fui al CUV de Valladolid y no me aceptaron porque no tienen instalaciones adecuadas para personas con algún tipo de discapacidad”, mencionó Melisa.

El dueño del CUV es el alcalde de Valladolid, Alfredo Fernández Arceo, cuyo personal al negar la inscripción violó flagrantemente los derechos constitucionales y sus derechos humanos de la joven.

Se ha solicitado la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) para que se investigue y se tomen las acciones necesarias contra el CUV, cuyo personal ha mostrado una falta de sensibilidad y cumplimiento de las normativas inclusivas.

Melisa Canul Canul rechazada en el Centro Universitario de Valladolid, Yucatán. Foto: Especial

Meli, como la conocen cariñosamente su familia y amigos, ha cursado sus estudios de primaria, secundaria y bachillerato en escuelas públicas sin solicitar ninguna adaptación especial.

